Princezna jde na draka. Akční poloha Jedenáctce a Holmesově ségře v jedné osobě sluší

Proč se Netflix snaží kopírovat Princeznu s Joey King v hlavní roli? Podobně znějící otázky se na internetech začaly objevovat poté, co vyběhla první upoutávka na Mladou dámu (Damsel). Není se čemu divit. Námět snímku zní totiž na první dobrou podobně. I zde se mladá a odhodlaná dívka vzepře osudu a s pomocí své kung-fu služky, ostrého meče a jazyka kosí modrou krví napumpované nepřátele.

Millie Bobby Brown jde na draka s mečem.

Dračí dobrodružství Mladé dámy jde ale naštěstí trochu jiným směrem, respektive podobnou zápletku většinu stopáže uchopuje jako jeskynní naháněčku, která je stísněná právě tak akorát tolik, aby se na ni dalo koukat i s dvanáctiletou neteří. Mladá dáma nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Krvavá nevěsta Millie

Nová netflixovská fantasy pohádka mi po vleklém úvodu, na hlavní dějový a očekávaný dějový zvrat totiž dochází až ve třicáté páté minutě, v dobrém připomněla podstatně hororovější Krvavou nevěstu (2019). Po vzoru Samary Weaving, která v tomto snímku běhala a schovávala se po domě a snažila se přežít rodinnou vyvražďovačku, tráví Millieina Elodie většinu následné stopáže velice podobně. S tím rozdílem, že ji v jeskynním komplexu nahání naštvaná dračice se sametově ďábelským hlasem Shoreh Aghdashloo. Právě hlasový výkon této americké herečky s íránskými kořeny, kterou mám v oblibě už od seriálu Expanze (2015 – 2022) a její hlas od té doby vždy bezpečně poznám, společně s parádní atmosférickou hudbou zvedají samy o sobě úroveň snímku o level výše.

Na Netflixu pracují šibalové. Nebojí se umístit na plakát spoiler.

A když jsme u castingu, potěšilo mě také setkání Robin Wright coby proradné královny a Raye Winstonea coby tatíka hlavní hrdinky - Lorda Bayforda. Od animovaného Beowulfa (2007), kde se tihle dva opět společně objevili, sice odteklo hodně vody, ale mě tahle drobná filmařská hříčka vyloženě potěšila.

Dracarys na Netflixu

Fantasy taškařice o drakovi a novopečené princezně, v níž sehrávají úlohu ústředních zachránců svítící červové, však nakonec stojí a padá nikoliv s nevýraznou režií rutinéra Juana Carlose Fresnadilla, ale se solidním výkonem netflixovské herecké celebrity Millie Bobby Brown. Asi nejsem sám, kdo měl o tuhle mladou dívku s jejím stále poněkud omezeným hereckým rejstříkem malinko obavy. Možná je to jen můj pocit, ale připadá mi, že to nakonec dopadlo dobře a tuhle lehce temnější fantasy blbinku za zhruba sedmdesát milionů dolarů herečka bez problému utáhla.

Millie si také po tombraiderovsku zaskáče z jedno krápníku na druhý.

Pryč se sterilitou

Sterilních snímků bez chuti a zápachu vypouští Netflix do světa v posledních letech opravdu hodně. Loňská akční hovadina Rachel Stoneová: Sázka na Srdce byla z poslední doby snad vůbec nejhorší. Vzpomeňme například i na nudné výplachy Old Guard, Gray Mana či Red Notice. O to více potěší, když z dílny streamovacího giganta, respektive tvůrců, kteří pro něj exkluzivně něco přichystají na zakázku, vypadne snímek, který za to stojí. Mladá dáma takovým filmem je. Jasně, dalo by se vytknout mnohé. Dodržování nezbytných mantinelů žánru, vatovost první půlhodiny, předvídatelný závěr i fakt, že se závěrečná katarze odbude skutečně jen v několika málo minutách. Na velké plátno by Mladá dáma neměla, na tom domácím televizním mi ale sedla a vlastně mě i bavila víc, než jsem očekával.

A co se týče kariéry Millie Bobby Brown, tenhle kousek ji asi nikam moc neposune. Ale ani neohrozí. A vysvětlí mi někdy někdo, proč se jména všech jejích netflixovských charakterů - Jedenáctky (v originále Eleven), Enoly i Elodie začínají na E?