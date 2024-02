Opravě Barrandovského mostu se musejí opět přizpůsobit jak motoristé, tak cyklisté

„Musí se v předstihu připravit speciální konstrukce pod severním chodníkem, přejezdy pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru a důležitá překládka telekomunikačních kabelů,“ shrnuje pro deník Metro mluvčí TSK Barbora Lišková.

Jak jsme již čtenáře před časem informovali, první přípravné práce začaly na frekventované dopravní tepně v lednu, a to výměnou ložisek severního mostu. Stále probíhá i omezení dopravy na Strakonické. „O tomto víkendu dojde na modřanské straně Barrandovského mostu k redukci jízdních pruhů a použijí se přejezdové prahy. Během dvou nocí z 9. na 10. února a z 10. na 11. února budou na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky uzavřené dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici,“ popisuje Lišková a dodává, že na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh.

„Doprava bude tedy vedena v pravém jízdním pruhu. V sobotu pak bude doprava na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most uzavřou pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém jízdním pruhu. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích,“ doplňuje pro Metro Lišková.

Cyklisté musejí jinudy

Další důležitou fází příprav je vybudování speciální konstrukce pod severním chodníkem Barrandovského mostu. Ta je nezbytná při bourání a výstavbě nové římsy severní poloviny severního mostu.

„Stejně jako u první etapy na jižní polovině jižního mostu, i zde v severní části musí stavební firma nejprve odbourat původní římsu, na jejím místě vybudovat provizorní lávku a připravit vše na betonáž nové finální římsy. Jelikož je prostor římsy využíván jako chodník a cyklotrasa A12, musí se tato komunikace zcela uzavřít, a to včetně chodníků na ně navazujících,“ krčí rameny Lišková.

Tramvaje na Libeňský most Od příští soboty se budou dít věci i dále po proudu Vltavy. Navrátí se totiž provoz na část Libeňského soumostí, a to ve směru od Holešovic. Do úrovně zastávek Libeňský most pojedou linky 1 a 27, na které budou nasazeny obousměrné tramvaje. Ty zde pro obrat zpět do centra využijí nově nainstalovanou povrchovou výhybku.

Zbytek asi 250 metrů dlouhého úseku k Palmovce bude možné překonat pěšky nebo náhradní autobusovou dopravou. Toto provizorium potrvá až do příštího roku. Tehdy má začít demolice mostu a následná stavba velmi věrné kopie na stávajících pilířích.

Rozkopaná „Koněvka“

Významné dopravní omezení provází i rekonstrukci Hartigovy ulice. Výměna vodovodního řádu a obnova vozovky má zasahovat do životů místních obyvatel až do května. Bývalou Koněvovu ulici, která byla v říjnu loňského roku přejmenována na Hartigovu, čeká nejprve rekonstrukce zmiňovaného vodovodu v úseku mezi Černínovou a ulicí Zelenky-Hajského. Práce spočívají v přemístění potrubí z chodníku do vozovky, včetně přípojek u objektů. Následně se uskuteční kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků a má dojít i na úpravu odvodnění a dosadbu stromů.

Od tohoto týdne je také v ulici zaveden pouze jednosměrný provoz – od Ohrady k ulici Černínova. V části ulice Jeseniova, od ulice Rokycanovy po ulici Českobratrskou, je zakázán vjezd kromě vozidel městské hromadné dopravy a dopravní obsluhy.

Přechod přes Strakonickou

Po téměř půl století má zaniknout také přechod pro chodce na kraji Prahy, který trochu nepochopitelně protíná čtyřproudou komunikaci. Jak začátkem měsíce informovala Mladá fronta DNES, přestavba už nenápadně začala, a to úpravou okolního terénu. Nové řešení vybírala Praha v architektonické soutěži. Architekt navrhl 45 metrů dlouhý, tři metry vysoký a široký betonový tubus, který bude mít uprostřed světlík. Ten bude vyveden dva metry nad úroveň vozovky a přinese doprostřed podchodu denní světlo. Navíc bude z vnitřní strany opatřen žlutým reflexním nátěrem.

Už loni v březnu získala Praha na podchod stavební povolení. „Odvolali se místní, kteří chtěli práce spojit s výstavbou vodovodu, a především dešťové kanalizace,“ popisuje Scheinherr. Hotovo má být na konci roku. Připravuje se i projekt na přestavbu křižovatky čtyřproudé silnice na Příbram s místní ulicí, která leží blíž centru Zbraslavi.