Nově přizvednutý Barrandovský most lehce zpomalil. Začala totiž výměna ložisek

V sobotu se na Barrandovském mostě po krátké přestávce začalo opět makat. První letošní práce na severní nosné konstrukci dopravně vytíženého mostu ve směru z Jižní spojky na Smíchov spočívají ve výměně ložisek ve spodní části

„Technické práce vyžadují, aby byl při nich most nadzdvihnut, což sebou přináší omezení na mostě, tak i pod ním – na ulici Strakonická. Řidiči, kteří jedou z Jižní spojky a směřují na Smíchov, by se však přesto neměli setkat s žádnými zásadními problémy. Již v sobotu totiž přejížděli přes speciální přejezdové prahy, které jsme v průběhu minulého roku začali využívat,“ popisují zástupci Technické správy komunikací (TSK) a dodávají: „Nově používaná technologie umožňuje po obě víkendové noci provést nezbytné činnosti při výměně ložisek jen za omezeného provozu bez nutnosti most uzavřít.“

Na Barrandovském mostě je nyní uzavřený pravý jízdní pruh ve směru na Smíchov a část pravého pruhu ve směru na Barrandov. Doprava je v místě uzavírky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích ve směru na Smíchov a v jednom ve směru na Barrandov. Toto opatření však není příliš po chuti řidičům, kteří si již v průběhu víkendu stěžovali na dlouhé kolony. A to i během dne, kdy zde podle některých auta popojížděla rychlostí půl metru za minutu. „A jel tím místem někdo? Asi těžko. Kolona od Modřan a i od Chodova,“ napsala v sobotu na Facebook TSK uživatelka Květa Žáková.

S ní souhlasí také čtenář deníku Metro Petr, který místem projížděl v sobotu kolem jedné hodiny odpoledne. „Cesta, která mi normálně trvá půl hodiny, mi kvůli opravám trvala hodinu. Hrozím se pondělka,“ krčí rameny čtenář. S ním na Facebooku TSK souhlasí i uživatel Roman Hájek. „Dopravu zásadně neomezí? Je sobota a bordel všude kolem. V pondělí bude peklo,“ bojí se uživatel Hájek.