Umělá inteligence by se ráda stala psychoterapeutem. Opravdu dokáže pomoci?

Textů o AI jste už určitě četli mnoho. Umělá inteligence se snaží rozvíjet doslova v každém oboru. Jistě už jste slyšeli o AI v soudnictví, v IT technologiích, průmyslu a už se objevily i případy, kdy dokázala pomoci ve zdravotnictví. Mimo to, že umělou inteligenci zdravotníci a vědci rozvíjejí za účelem třeba dřívějšího odhalení nádorů, v zahraničí se už někteří pyšní tím, že navštěvují psychoterapie on-line. Jak se jmenuje dotyčný psycholog? No přece AI.