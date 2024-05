Do hokejových fanzón bude vstup zdarma, platit zde půjde ale pouze bezhotovostně

Hokejový šampionát nabídne v Praze i v Ostravě zábavu nejen v samotných arénách, ale také v přilehlých fan zónách, do nichž je vstup zdarma. V hlavním městě se do ní vejde na 7000 fanoušků, v Ostravě pak o dva tisíce méně. Na velkoplošných obrazovkách se zde budou promítat všechny zápasy. Areály budou otevřené od 14 hodin až do konce večerního utkání, v případě třízápasového dne už od 11 hodin. V sobotu 25. května se na semifinálové boje brány otevřou ve 12 hodin, na finálový den v neděli 26. května bude možné dorazit ve 13 hodin.

Před začátkem nebo mezi zápasy je připraven kulturní program a dýdžejská vystoupení. V Praze, hlavním dějišti šampionátu, vystoupí například Drum For Fun, Poletíme?, DJ Roxter, Portless či Eddie Stoilow a také řada revivalových kapel, které zahrají hity skupin jako Metallica, Rammstein, Roxette či ABBA. Partneři šampionátu připravili také množství soutěží, k dispozici bude velký stan s oficiálním fanouškovským zbožím.

Co se chmelového moku týče, hlavním partnerem šampionátu se stal Pilsner Urquell, návštěvníci si jej tak budou moci vychutnat v pražské i ostravské fan zóně. „Snažili jsme se dostát heslu, že do českých fan zón patří české pivo,“ konstatoval prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza. Pilsner Urquell nabídne zázemí v podobě velkokapacitních stanů, jejichž interiér bude situován tak, aby se fanoušci při pobytu uvnitř cítili jako ve velké „plzeňské hospodě“. „Návštěvníci z celého světa si zde vychutnají čepovanou plzeň od finalistů soutěže Master Bartender, vyzkouší si školu čepování nebo pub kvízy a řadu dalších aktivit,“ říká Ladislav Kolář z Plzeňského Prazdroje.

Fanzóna před pražskou O2 arenou pojme zhruba 7000 fanoušků.

V Praze se o co nejrychlejší obsluhu postará 38 výčepních hlav a dva beerjety, v ostravské fanouškovské zóně 28 výčepních hlav a jeden beerjet. Cena bude jednotná pro obě města – 110 korun za půllitr. „Pivo bude čepováno do kelímků s vratnou zálohou 100 korun, některé z nich budou opatřeny logy šampionátu, takže kdo si je bude chtít ponechat jako suvenýr, může s nimi vejít i do haly. Ovšem samozřejmě s prázdnými, bez nápoje,“ podotýká Kolář. Kelímky je jinak možné vrátit u každé pokladny či u jednoho místa speciálně pro to určeného pro ještě rychlejší odbavení.

Dobré vědět Zahajovací ceremoniál šampionátu začne v pražské aréně 10. května ve 20 hodin, návštěvníci by tak měli dorazit s předstihem, aby zhruba čtvrt hodiny před začátkem už seděli na svých místech.

V halách platí zákaz kouření, a to včetně elektronických cigaret. Ve fan zónách kouření možné je, avšak pouze ve vyhrazených prostorách.

Občerstvení v O2 areně nabídne 26 stánků, (rozprostřených ve všech patrech), v Ostrava Aréně osm (v každém z rohů vestibulu najdete po dvou stáncích). Všechny nápoje jsou podávány otevřené.

V útrobách pražské arény bude z důvodu dlouhodobých smluvních vztahů pivovaru s halou obsluha nabízet Staropramen, a to v ceně 90 Kč za 0,4 litru; v Ostrava Aréně se bude čepovat značka Ostravar na 110 Kč. Návštěvníci fan zón najdou v areálech také dostatek stánků s jídlem – od klasických klobás (v Praze se jejich cena bude pohybovat okolo 175 korun) až po například vegetariánské pokrmy. Avšak pozor, v obou fan zónách půjde platit pouze bezhotovostně – ať už kartou, nebo přes aplikace v mobilech či chytrých hodinkách.

Kvůli co nejrychlejší vstupní kontrole si s sebou do haly vezměte jen to opravdu nejnutnější – to znamená doklady, peněženku, telefon a samozřejmě vstupenku, nemáte-li ji v elektronické podobě. U obou arén platí, že není možné si do nich vzít zavazadla větší než 30 x 20 x 10 centimetrů. Kdo z fanoušků však vyrazí na hokej třeba po práci a má tak s sebou například notebook, batoh či deštník, může využít úschovnu. V případě Prahy je umístěna kousek od vstupu Sever nebo před Multifunkčním centrem v Ocelářské ulici. Cena za uložení jednoho kusu je 50 Kč nebo 2 eura.

Diváky v O2 areně pobaví i nová světelná aparatura. „Bohatý set efektových zařízení jsme doplnili o unikátní kinetická světla, kterými budeme dokreslovat dění na ledě, multimediálních kostkách, poprsnících, grafických nosičích i v hledišti,“ popisuje šéf marketingu Martin Pešta.