Snědla sto brufenů. Dětí s otravami stále přibývá. Mladí si nasyslili zakázané HHC

Záchranka brzdí u přijímacího vchodu ambulance. Zdravotníci vykládají z vozu nosítka s puberťákem. Nekomunikuje, bezvládně leží. To je ten lepší případ. Může se ale jednat i o agresivního jedince. Pediatři to už dobře znají. Dítě či mladistvý se předávkoval. I když by se mělo spíš napsat, že předávkovala. Mezi zfetovanými převažují výrazně dívky.