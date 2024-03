Že se obecenstvo nesmálo? To se stává i v lepších rodinách, říká Lucie Macháčková

„Po návratu do Česka jsem začala bydlet v Praze a našla komediální skupinu Underground Comedy, na jejichž vystoupení jsem začala chodit. Po čase ve mně začal hlodat červík, že bych to někdy přece jen zkusila. Jednorázově, jen tak z hecu… Tak jsem to udělala… A výsledek už je historie,“ říká pro deník Metro Macháčková, která je v současnosti jednou z nejznámějších českých stand-up komiček. Nová řada televizního pořadu Comedy Club, kde pravidelně vystupuje, odstartuje už v půlce dubna na Paramount Network.

Jak dlouho vám trvá připravit jeden svůj stand-up?

To je hodně různorodé. Nějaký set vyšvihnu za dvě odpoledne, jindy to kvasí rok. Záleží na tom, jak je to téma náročné a jak moc už ve mně uzrála inspirace. A samozřejmě platí, že nejlepší inspirací je předem stanovený deadline. Když vím, že musím do pátku vysolit nový stand-up, tak to dám.

Je těžké být vtipná?

Napsat jeden vtip je hračka, ale vymyslet funkční stand-up set, který má nějaký oblouk a pointu, to je docela náročné.

Stalo se vám někdy, že se obecenstvo nesmálo?

To se stává i v lepších rodinách. Občas se stane, že je publikum tužší a trvá déle, než se dostane do varu a začne se pořádně smát. Není to nic tragického a vlastně mě baví prolamování ledů. Moje strategie je prostě zachovat klid, zkusit třeba jiný materiál… Hlavně netlačit na pilu a nepanikařit. Když publikum vidí, že komik je v úzkých, tak mu to rozhodně nedá zadarmo.

Je jiné vystupovat se stand-upem v Praze a třeba na malém městě?

Zdánlivě ano, ale v poslední době si skoro myslím, že to nehraje takovou roli. Na naše show v Comedy Clubu koukají lidé v Praze i mimo ni. Myslím, že spíš je rozdíl mezi tím performovat pro lidi, co jsou zvyklí chodit na stand-up nebo na to koukat, a pro lidi, kteří se k vašemu vystoupení přimotají náhodou – třeba jako diváci na nějaké soukromé akci, svatbě nebo městských slavnostech. Jsem vážně ráda za každého diváka, který si na „nás“ koupí lístek – ať už je to v Praze, nebo na malém městě.

Jste známá i z televize z pořadu Comedy Club. Je jiné vystupovat během natáčení?

Hodně jiné. Pro mě určitě. Na rovinu se přiznávám, že před natáčením bývám opravdu hodně nervózní – což na vystoupeních většinou po těch letech už tolik nejsem. Ale prostředí natáčení, kde máme omezený čas a musíme vždycky přijít s něčím novým, je pro mě stres jako blázen.

Comedy club Natáčení televizní stand-up show Comedy Club můžete navštívit i vy. A to v Royal Theatre & Club Chic ve Vinohradské ulici.

Na jednom pódiu se zde potkávají čeští komici, ostré vtipy, známé tváře, ale i vycházející hvězdy. Návštěvníky čekají večery plné humoru a jedinečné atmosféry vinohradského klubu Royal.

Jste trémistka?

Nejsem, ale vždycky v zákulisí před výstupem se celá klepu a chodím jako lev v kleci. Když je to za mnou a když se to nedejbože i povede, je to vždy hodně blažený pocit.

Napsala jste dvě úspěšné knihy. Chystáte další?

Technicky vzato jsem napsala již tři knihy – Historky z Tinderu, Svatební historky a Protivný sprostý matky. Poslední jmenovanou knihu jsem stvořila s kolegyní Katkou Krobovou na základě pořadu České televize, který jsem produkovala a režírovala. V současné době připravuji další komediální knihu, která vyjde na podzim roku 2024, takže pokud čtenáře a čtenářky baví moje psaní o lásce, vztazích, mužích, ženách a jiných katastrofách, tak se mohou těšit na další knihu!

Máte před sebou nějaké další profesní výzvy?

V současné době dokončuji scénáře k desetidílnému seriálu České televize, který píšeme opět v autorském tandemu s Katkou Krobovou. Žily jsme jím velmi intenzivně skoro dva roky, jsme ve finiši, takže je to celé náročné a intenzivní, ale myslím, že výsledek bude stát za to. Projektů, které připravuji, je více, protože jsem dost hyperaktivní a pořád musím něco vymýšlet. Tak mi držte palce, ať se z toho nezblázním.