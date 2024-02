Výstaviště Praha, a.s. úspěšně pokračuje v zásadní revitalizaci areálů Holešovické tržnice a Výstaviště

Průmyslový palác, ocelová dominanta Výstaviště

V uplynulém roce pokračovaly intenzivní práce na rekonstrukci a dostavbě Průmyslového paláce (počátek rek. únor 2022) s tím, že v současné chvíli jsou hotovy všechny výkopové práce, pod levým křídlem byl vybudován suterén, který poslouží jako technické zázemí pro levé křídlo, a zároveň zde vzniknou prostory pro zásobování, sociální zařízení a gastro. Jedním z nejdůležitějších prvků však byla stavba ocelové konstrukce levého křídla, kterou mohli návštěvníci Výstaviště prakticky denně sledovat naživo. Dále proběhla sanace na většině technických a instalačních kanálů ve střední hale a pravém křídle, a došlo také již k většině restauratérských prací na vitrážích. Ke slovu se dostaly i pasířské práce a výkopové práce pro vzduchotechniku.

„V uplynulém roce jsme na Výstavišti i v tržnici pokračovali v řadě rekonstrukcí. Některé z nich pak byly dokončeny a jiné započaty. Samozřejmě nejsledovanější dominantou na Výstavišti je Průmyslový palác, kde mohou návštěvníci areálu denně sledovat růst ocelových konstrukcí a další venkovní práce. K velkému posunu však došlo i na střechách Křižíkových pavilonů, které budou v následujících týdnech finálně osázeny zelení a celkově dojde k závěrečným pracím v rámci revitalizace střech na pobytovou plochu. K dalšímu velkému stavebnímu posunu došlo i na budově Burzy v tržnici. Další haly v areálu zasloužená rekonstrukce teprve čeká, nicméně věříme, že díky nyní schvalované koncepci se práce brzy rozběhnou,“ komentuje rok 2023 Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Nová Spirála již brzy představí program pro letošní sezonu

Nová Spirála je nyní v závěrečné fázi kompletní rekonstrukce, na kterou budova bývalého divadla, dnes multižánrový prostor, čekala od povodní v roce 2002. V dubnu tohoto roku bude slavnostně ohlášen program v rámci opětovného zahájení činnosti a na podzim pak Nová Spirála přivítá své první diváky.

Ještě více pohodlí pro sportovce

Loňský rok přinesl na Výstavišti ještě více pohodlí pro návštěvníky – sportovce, kteří začali ihned hojně využívat nově vystavěné sprchy, šatny a celkově zázemí v kontejnerech u Skateplazy na konci Bruselské cesty. Tato nová „základna“ přinesla nejen pro běžce servis co do uskladnění osobních věcí či následné hygieny po sportovním výkonu, ale také další kavárnu Shelter cafe s nabídkou alko i nealko koktejlů, kávy či piva.

„Rok 2023 byl neskutečně nabitý nejen co se týče zvelebování obou areálů, ale také co do počtu vlastních akcí a nově realizovaných projektů. Osobně mě velmi těší další rozvoj naší vlastní akce NeverMore 68, kdy jsme v loňském roce pomyslně převzali štafetu od Českého rozhlasu a nyní již budeme pravidelně připomínat toto důležité výročí z naší historie. Nad očekávání dobře proběhl loni i jednodenní, letos již dvoudenní svátek všech cyklistů Prague Bike Fest, na jehož první ročník zavítalo na čtyři tisíce lidí a letos chystáme jeho značné rozšíření v návaznosti na loňský úspěch. V Tržnici jsme pak našim návštěvníků nabídli nový koncept gastro pop-upů z pera kolegy Aleše Víška – Pastrami a Pizza pop-up, a také v tomto případě předčil zájem naše očekávání. Rok 2023 definitivně potvrdil, že Výstaviště i tržnice mají co nabídnout z vlastní kvalitní programové tvorby, na což jsem skutečně pyšný,“ doplňuje uplynulý rok Tomáš Hübl.

Tržnice na počátku obrody

Holešovická tržnice má za sebou první ucelený rok pod správou společnosti Výstaviště Praha, a.s. a oba areály se již velmi dobře sžily ve smyslu vzájemné obchodní a marketingové podpory, využití lidských zdrojů a celkové spolupráce. „Máme za sebou rok jakéhosi manželství obou areálů a myslím, že si stojíme velmi dobře v rámci vzájemného propojení hospodářských i lidských sil. Výstaviště má náskok co se týče obnovy a revitalizace celého areálu, Holešovická tržnice je na počátku vlastní obrody, ale věřím, že vše půjde stejně dobře jako v případě Výstaviště, byť jsme za poslední roky museli čelit nečekaným výzvám v podobě pandemie covid či války na Ukrajině, které samozřejmě přepsaly časový harmonogram mnoha projektů,“ říká Václav Novotný, místopředseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Burza a další haly v rekonstrukci

Zásadní bylo v roce 2023 započetí rekonstrukce budovy Burzy, na jejíž finální podobu se mohou zejména Pražané těšit již v průběhu příštího roku. Budova dostane původní ráz bez přístavků a posléze nabídne provoz restaurace. „V loňském roce proběhlo výběrové řízení na provozovatele budovy Burzy po skončení rekonstrukce, kdy byla z došlých nabídek vybrána společnost Zátiší Group. Věříme, že díky mnohaletým zkušenostem a špičkové gastronomii Zátiší Group přinese Burza tu nejlepší nabídku pro hosty tržnice,“ uzavírá Tomáš Hübl.

Kromě Burzy proběhly v loňském roce další drobné rekonstrukce a stavební úpravy ve výši 12 mil. Kč také v dalších halách . Konkrétně se jedná o Halu 22, 25, 26, 8 a 9. Dále proběhla zásadní úprava dopravního řešení před Alzou, a to s rozpočtem 4,3 milionu korun.

Vlastní úspěšné akce v obou areálech

Největšími akcemi, mimo vlastní produkci, byly na Výstavišti výstava Svět knihy, Matějská pouť, Letní scéna Divadlo DVA, Azyl 78, Burgerfest a Harley Days, Dyzajn market, Legendy, Metronome festival a další.

Za Holešovickou tržnici to pak byly, mimo vlastní produkci, akce Pražský festival piva, divadelní festival Za dveřmi, desátý ročník Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu LUSTR, MINT Market, Pražský Oktoberfest, Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Prosecco Giro Del Festival nebo Signal Festival.

Rok 2024 – začínáme na jaře a končíme po Vánocích

Rok 2024 slibuje opět desítky akcí, a to ať už třetích stran či ve vlastní dramaturgii v obou areálech. Na Výstavišti se také letos mohou návštěvníci těšit na stálice jako NeverMore 68, Den hrdinů či Krampus show, nově však také na dvoudenní cyklo festival Prague Bike Fest na konci dubna. Zásadní událost však čeká návštěvníky Výstaviště na podzim, kdy své brány po mnoha letech znovu otevře legendární divadlo Spirála, nyní Nová Spirála, s multižánrovou programovou nabídkou. Ta bude ohlášena v dubnu tohoto roku.

V tržnici bude pokračovat nově nastavený a u návštěvníků velmi oblíbený koncept gastro pop-upů, v rámci kterého jsou představeny nejrůznější chutě světa. Na své si přijdou milovníci pastrami, pizzy i mexické řízné kuchyně. Samozřejmě ale nebudou chybět hudební a další kulturní akce jako 5#PROSTOR nebo UKA Ukrajinu! nově pod názvem Vyshyvanka Day. Pro děti je přichystán jako každý rok Den dětí a také jeden ze zásadních letošních počinů v tržnici: půlroční putovní výstava Lovci znaků, která zejména malým návštěvníkům představuje interaktivní formou vznik písma a vývoj komunikace. Výstava začíná v těchto dnech a potrvá až do konce srpna v Hale 17.

<a href="https://i3.cn.cz/default/1708416269_Priloha_TZ_VystavistePrahaa.s.2023002.pdf" target="_blank N">Novinky na Výstavišti</a>

