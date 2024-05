Vystupte z auta a počítejte. Ať nemusejí zasahovat „opilci z Kobry“. O zácpách rozhodují i tři kostky

Pomalu jedoucí tramvaj se může naklonit „Jelikož špatně zaparkovaná vozidla všeho druhu, bránící průjezdu tramvají, jsou takovým letenským koloritem, napadlo mě, že by možná nemuselo být od věci vzít tramvaj a zkusit spáchat nějakou edukaci,“ píše jeden z řidičů pražských tramvají, který si nepřál uvést své jméno.

Je přesvědčen, že naprostá většina aut stojí špatně z pouhé neznalosti odhadu řidiče, jelikož ho nemá kde vzít. Čemu je při parkování u kolejí potřeba se věnovat?

Pro minimální limitní průjezd tramvaje je potřeba nechat prostor: tři dlažební kostky anebo panel a jedna kostka od kolejnice. To je naprosté minimum, aby se tramvaj vůbec protáhla, takže pokud možno nechat větší prostor. A platí to pouze „v přímé“, v obloucích si tramvaj nadbíhá, tam je třeba nechat prostoru ještě více.

Nezapomínat na zrcátka! „Je sice hezké, pokud se

podaří zaparkovat koly pět centimetrů od třetí kostky, ovšem pokud zůstane trčet zrcátko nad třetí kostkou, je to celkem k ničemu. Sklopení zrcátka obvykle pomáhá, ale ne vždy. I sklopené zrcátko stále částečně vyčuhuje,“ tvrdí tramvaják.

Mezi „fyzicky se vejde“ a „bezpečně a pohodlně projede v běžném provozu“ je diametrální rozdíl. Tramvajáci nějaké pomalé plížení na milimetry nemají rádi a cestující to zdržuje. Navíc stejně hrozí nehoda, i když to původně vypadalo, že se vejde. “Stačí, aby se zvědaví cestující nahrnuli na jednu stranu, tramvaj se pod jejich vahou nakloní... a neštěstí je na světě,“ doplňuje ve svém edukativním příspěvku na facebookové skupině Letenská parta rodák z Letné.