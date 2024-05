Devětkrát týdně? V páru „souložíme“ podstatně častěji. Češi prozradili vše o sexu

Pokud si myslíte, že sexuální aktivity „cloumají“ nejvíc nejmladší věkovou skupinou obyvatel Česka, budete zklamaní. Ve skupině od 18 do 25 let je hodně vysoké procento těch, kteří ještě neměli sexuální zkušenost – více než padesát procent.

Střední generace si dokáže sex vychutnávat

Naopak nejvíc a pravděpodobně i nejlépe (pokud v průzkumu nelhali či neupravovali údaje) si tělesných sexuálních zážitků dopřávají lidé mezi 35 a 54 lety. V této kategorii je také nejvyšší tolerance vůči pornografii v partnerském vztahu, nejvíc dotázaných její příležitostné sledování hodnotilo pozitivně, především jako zpestření a vylepšení sexuálních aktivit.

Mezi nejčastější témata v diskusích patří bezesporu sexuální výkonnost. Z dlouhodobého hlediska se nemusejí Češi stydět, nijak nevybočují z evropských průměrů, i když na první pohled čísla naznačují leccos.

Přes dvě stě intimních údajů

Na první pohled nízkou měsíční frekvenci styků s druhou osobou vykazují ženy (0,71krát), muži jsou na tom lépe, a to 0,99krát. To je populační průměr. Pokud zabrousíme do párového sexu, frekvence milování se rapidně zvyšuje – na 5,72krát u mužů a 5,63krát u žen. Což vychází na pravidelnou aktivitu jednou týdně.

Dalo by se konstatovat, že v posledním průzkumu v roce 2013 došli výzkumníci k radostnějším údajům, ženy měly měsíčně sex v průměru 8,37krát, muži 9,57krát. „Za rozdílem však stojí rozdílná metodika minulého a nejnovějšího průzkumu.

Výzkum sexuálního chování a sexuálních trendů měl pauzu. „V devadesátých letech se konalo i pět po sobě jdoucích průzkumů, naposledy ale v roce 2013. Peníze na ten další se našly až loni,“ říká koordinátor průzkumu, sexuolog Petr Weiss ze Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

Czechsexu se napřímo nebo on-line zúčastnilo přes šest tisíc respondentů, ale ne všichni odpověděli na celý dotazník, odradila je intimita některých otázek. Celkově museli zvládnout 260 tematických dotazů.

Česká světová nej

Na pivo a sex jsme kabrňáci. Můžeme se totiž pyšnit několika prvenstvími. První sexuologický ústav na světě vznikl v roce 1921 v Praze. Ten vznikl při pražské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. První profesorem sexuologie ve světě byl Josef Hynie, přednosta ústavu v letech 1935 až 1974. Češi také jako první na světě chirurgicky „opravili“ cévní erektivní funkci u muže.