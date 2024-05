Polonahé komiksové retro playmate jsou znova v kurzu. Fandům se plní sny

Batman je jednou z nejikoničtějších komiksových postav. A i v tuzemsku je pravděpodobně tím nejslavnějším a nejoblíbenějším hrdinou. Není divu, má skvělý kostým, je to tvrďák a má asi tu nejlepší sestavu záporáků. A to ani nemluvíme o samotném Gothamu, tedy městě ve kterém Batman žije. Možná jen spisovatel H. P. Lovecraft stvořil děsivější místa k životu. Ale přesto se najdou tvůrci, kteří chtějí zkusit něco jiného. Vyzkoušet, co se stane, když oblíbeného hrdinu, jeho parťáka Robina a další postavy z jeho univerza přesadí do jiného prostředí. Do jiného století. Do jiného vesmíru. „O tohle se snaží samostatné a uzavřené příběhy, které v americkém komiksovém vydavatelství vychází pod značkou Elseworlds,“ říká šéfredaktor nakladatelství Crew Jiří Pavlovský s tím, že tohle slovo se na obálkách poprvé objevilo v roce 1989, a to spolu s komiksem Batman: Gotham ve světle plynových lamp.

V žáru smrti

Elseworlds je pro tvůrce příležitost popustit uzdu své fantazii. Schválně, jak by to vypadalo, kdyby byl Batman upírem? Nebo kdyby Superman spadl na území Sovětského svazu? Jak by vypadala Liga spravedlnosti coby dinosauři? Co kdyby byl Batman pirátem, bojoval za občanské války, byl rytířem na dvoře krále Artuše či šlechticem za francouzské revoluce? Je toho mnoho a hodně to stojí na objevování starých známých postav v nových a neznámých rolích. Někdy jsou bizarní, někdy jsou zdánlivě obyčejné. Ale ať zavřete Batmana kamkoliv, jeho osobnost se vždycky prodere ven. Ať je to jiná planeta, nebo začátek šedesátých let.

Sebrané vydání obsahuje nepublikované pohledy do zákulisí Breretonovy kresby a Chaykinovu novou předmluvou.

Komiks V žáru smrti, který před pár dny vyšel prostřednictvím zmiňovaného tuzemského nakladatelství, nás bere právě tam. Do doby ještě před válkou ve Vietnamu i hnutím hippies. Stejně jako celá Amerika i Gotham se třásl nedočkavostí při pomyšlení na slibované světlé zítřky. Jenže místo toho se blíží temnota a smrt.

„V žáru smrti je komiks ve stylu klasické drsné školy, kde jsou tentokrát maskovanými ochránci města Batgirl a Robin. Bruce Wayne je policejní detektiv, který je má zastavit. Tenhle střet rozhodně neskončí dobře... zvláště když se do něj zapojí femme fatale se zelenými vlasy a děsivým úsměvem,“ uvádějí zástupci nakladatelství.

Scénář k V žáru smrti napsal uznávaný scenárista a kreslíř Howard Chaykin, oceňovaný za své dospělejší a politicky zaměřené komiksy a především úžasný malíř Dan Brereton, který rád kreslí monster, ale nevadí mu si střihnout i Batmana.

„Malba Dana Breretona je asi nejsilnější zbraní téhle uzavřené série. Je až nebatmanovsky barevná a efektní. Ostatně, taky jsou ve středu příběhu Robin a Batgirl a část dění se odehrává v cirkuse. Dodává komiksu správnou pulpovou atmosféru, která k téhle době a k tomuhle žánru patří. V žáru smrti je pro české čtenáře první velké seznámení s dílem tohohle úžasného a ohromujícího tvůrce,“ dodává Pavlovský.

Retro je sexy

Jak už bylo řečeno, nově vydaný komiks je podobně jako mnoho titulů z poslední doby poněkud retro. Odehrává se v období přechodu mezi padesátými léty – dekádou Ikea, mccarthismu či Jacka Kerouaca – a úsvitem sexuální revoluce, války ve Vietnamu i ód hippies na LSD. O tom, že Crew drží prst na tepu doby, ví své i překladatel komiksu Jan Kukrál, kterého deník Metro oslovil.

„Mám pocit, že vydavatelství plní přání mnoha komiksových fandů a kromě aktuálních hitů se vrací i ke kultovkám z více či méně dávné minulosti. Pamatuju si, že když jsem asi před dvěma lety sondoval, co by mohla Crew vydat, respektive co bych si já přál, aby vydala, a já to překládal, tak mi bylo prakticky na vše řečeno, že ne, že je to už moc staré. A teď tady máme Batman: V žáru smrti a brzy vyjde i první díl série Legendy Temného rytíře, kde jsou příběhy z raných 90. let. Z toho jsem nadšený a snad budou i čtenáři,“ vzpomíná pro deník Metro Kukrál.

Každá je femme fatale

Komiks Batman: V žáru smrti je podle Kukrále na první pohled specifický úchvatnou kresbou. „Tady je každá žena diva s bujnou hřívou vlasů a křivkami jak z magazínu Playboy šedesátých let. Každá je femme fatale, což se perfektně hodí k noirové atmosféře a stylu celého komiksu,“ vysvětluje Kukrál s tím, že kreslíř Dan Brereton zase podle něj vdechl každému panelu život a tímhle nočním Gothamem se s ním čtenáři budou toulat moc rádi.

„Jo a bacha, není to obyčejný Gotham. Nacházíme se v alternativní realitě, na přelomu padesátých a šedesátých let, což byla v Americe doba velkých politických i společenských změn. To vše komiks reflektuje a představuje nám známé postavy v nových rolích, což je pro fanoušky vždycky obrovsky zajímavé. Zároveň jsou tyto změny oproti kánonu decentní, realistické, mnohdy vycházející ze skutečné historie dvacátého století. V neposlední řadě je Batman: V žáru smrti specifický díky scénáři Howarda Chaykina. Ten je neuvěřitelně hutný, jinak se to říct nedá,“ doplňuje Kukrál.

Chválit se dá celý den

Při překladu Kukrále podle jeho slov často napadalo, že se Chaykinovy texty přeneseně řečeno netáhnou do dálky, ale vedou do hloubky.

„Byla to náročná práce, protože pod beletristickými popisky, monology či dialogy v bublinách se vždy skrývalo tolik emocí, bolesti hrdinů, jejich obav nebo naopak nadějí, které bylo třeba brát v potaz. Mohl bych o téhle knize básnit klidně celý den, ale věřím, že to není třeba. Po vizuální i příběhové stránce jde o tak výjimečný zážitek, že po něm každý komiksový čtenář sáhne tak jako tak,“ uzavírá pro Metro Kukrál.