Mastné pokuty za koloběžky? Návrh z dílny TSK leží na stolech pražských radnic i magistrátu

Necítí se bezpečně? Sdílené elektrokoloběžky jsou v hlavním městě předmětem politických diskusí od doby, kdy se poprvé objevily. Do dnešních dnů totiž neexistuje ucelené řešení toho, jak by měly sdílené koloběžky fungovat, které by bylo platné pro celou Prahu.

Podle dat společnosti Bolt tvoří sedmdesát čtyři procent uživatelů elektrokoloběžek obyvatelé Prahy. Zbývajících dvacet šest procent jsou čeští a zahraniční návštěvníci. Konkurenční společnost Lime zase uvádí šedesát procent pražských jezdců.

Zatímco v roce 2018 potvrdili strážníci 758 přestupků s koloběžkami, minulý rok se jejich počet vyšplhal na šestnáct tisíc. V rámci čtyřdenních dopravněbezpečnostních akcí v říjnu strážníci odhalili 719 přestupků a rozdali 141 pokut za 46 700 korun.

Průzkum Urban Road Safety Index 2023 společnosti Cyclomedia ukázal, že asi čtyřicet procent Pražanů se kvůli koloběžkám necítí bezpečně, padesát procent respondentů by sdílené koloběžky zakázalo, 60 procent obyvatel metropole má dojem, že se nehodovost od zavedení sdílených prostředků zvýšila.

První městská část od 1. září loňského roku zavedla svá pravidla. Stanoviště elektrokoloběžek přesunula z chodníků na místa před přechody pro lepší bezpečnost chodců, omezila maximální rychlost na dvacet pět kilometrů v hodině přes den, dvacet v noci a přikázala označit koloběžky viditelným upozorněním o zákazu jízdy po chodnících.

„Nová pravidla fungují. Samozřejmě se vždy najde pár lidí bez rozumu, kteří musí zaparkovat kdekoliv a okamžitá pokuta je netrápí. Nebo je baví srážet zaparkované koloběžky z důvodu vlastního poveselení. Ale to, že někdo porazí pár popelnic, nás ještě neopravňuje k zákazu popelnic jako takových,“ uváděl loni radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola.

V Paříži počínaje loňským zářím začal platit zákaz sdílených elektrických koloběžek. Jejich provozovatelé jich tak do konce srpna museli odklidit zhruba patnáct tisíc.

Francouzská metropole se k takovém kroku uchýlila jako první metropole v Evropě, a to na základě výsledků referenda, které uspořádala mezi obyvateli. Provozovatelé však referendum zpochybňují zejména kvůli nízké volební účasti. Tu způsobil například fakt, že v celém městě se při něm otevřela jen desítka volebních místností. Koloběžky ve městě záhy nahradila sdílená kola.

Pravidla provozování nájemních elektrických koloběžek loni zpřísnila Vídeň. V centru vedení rakouské metropole omezilo jejich povolený počet z 2500 na 500. Důvodem jsou hlavně problémy způsobené nesprávně zaparkovanými koloběžkami.