Dítě za Oscara? Kdysi skvělý seriál American Horror Story se stal obětí scénáristické stávky

Na platformě Disney+ čerstvě odvysílaná série s Emmou Roberts a Kim Kardashian variující hororovou klasiku z roku 1968 Rosemary má děťátko předkládá hlavní hrdince i divákům podvratnou otázku: Stojí soška Oscara za to, abyste upsali svou duši ďáblu? Nebo za ni vyměnili své nenarozené dítě? A kdy je už potřeba nechat se zavřít do Bohnic?

Emma Roberts čeká děťátko. A hollywoodské stávky si vybírají další oběti.

Dvanáctá řada se bohužel, snad ještě hůř než ta jedenáctá, opět příliš nepovedla. I přesto, nebo možná spíše právě proto nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Krvavá Rosemary

Je třeba hned na úvod přiznat, že to u mě měla nejnovější série American Horror Story nahnuté prakticky od prvního dílu. Nechutnostmi protkané body horory s permanentně halucinujícími těhotnými hlavními hrdinkami prostě nejsou úplně můj šálek čaje. Neočekával jsem proto nic lepšího, než rutinní a podstatně nechutnější žánrovou vykrádačku kultovky Rosemary má děťátko. Tradičnímu dohledu tvůrců Ryana Murphyho a Brada Falchuka navzdory. A tu jsem také, bohužel, dostal. A k tomu s několikatýdenní pauzou.

Cara Delevingne hraje roli tajemné ženy, která hlavní hrdinku pronásleduje. Nebo je to jinak?

Podvanácté a ne moc originálně

AHS je tu s námi neuvěřitelných třináct let. Jistá únava materiálu je proto poměrně pochopitelná. Zejména u seriálu, který s každou novou řadou přináší minimálně jeden nový originální příběh. Řada s podtitulem Delicate tentokráte přiznaně vychází z knížky spisovatelky Danielle Vega. Její děj se točí kolem herečky Anny Victorie Alcott (Emma Roberts), která chce se svým bohatým partnerem Dexem (Matt Czuchry) založit rodinu. Po několika neúspěšných pokusech o umělé oplodnění se konečně zadaří. S tím, jak roste rozruch kolem jejího nedávného filmu, se však hrdinka stále hlouběji propadá do deprese. A taky vidí a zažívá věci, které ostatní nevidí a nezažívají. Druhá polovina American Horror Story: Delicate klade před Annu Victorii showbyznysovou otázku: upsali byste duši za Oscara? Obětovali byste pro svůj marnivý cíl život svého dítěte? A dali byste si přitom ke sváče mrtvého mývala? Odpovídat nemusíte. Tvůrci už to mají vymyšlené i bez vás.

Může za to stávka?

Během loňské herecké a scenáristické stávky se kvůli pozastavené výrobě mluvilo hlavně o přesunech již natočených filmů a seriálů. Kromě hollywoodských studií musely svůj itinerář překopat i streamovací služby, které část premiér přesouvaly i o celý rok. Zpoždění v psaní scénářů a v produkcích zapříčiněné stávkami ale zamíchalo kartami i v případě Delicate. Čert vem pauzu mezi polovinami série. Tu divák, pokud jde o kvalitní tvorbu (viz podobně nedávno rozseknutý komiksový seriál Neporazitelný), tvůrcům milerád promine. Tady se ale dělaly kvůli nedostatku natočeného materiálu mnohem větší kompromisy.

American Horror Story - Delicate

Z původních deseti dílů se série smrskla na devět, nejdřív šlo na obrazovky platforem FX a Disney+ pět, nyní druhá jmenovaná platforma postupně vyskladnila zbylé čtyři. Poslední dva díly navíc tvůrci zkrátili na pouhých třicet minut proti klasické třičtvrtěhodince. Jak vypadá výsledek? Více než uspěchaně. Problémy, které nám byly předkládány dlouhé týdny, jsou bez problémů vyřešeny ve dvou, třech scénách, zesnulé postavy bez logiky ožívají, aby si odříkaly s hlavní hrdinkou nějakou tu latinu, chování záporáků nedává moc smysl, ba co víc, ani se nedočkáme dotáhnuté koncovky v podobě celou dobu teasovaného ďábelského miminka.

Konec špatný, všechno špatné

U posledních sérií AHS se stalo tradicí, že poslední díl vždycky trochu zkazí výsledný dojem. To se děje bohužel i nyní, což nám smutně značí jediné. Tým AHS dotáhl sérii Delicate jen proto, aby už ji mohla stanice FX, potažmo streamovací platformy Hulu a Disney+ odvysílat. Bez ohledu na problematický výsledek. Je to o to smutnější, že v odvysílané sérii možná pro někoho překvapivě exceluje influencerka Kim Kardashian. Stejně jako kdysi zpěvačka Lady Gaga v AHS: Hotel. O nevyužitém potenciálu Cary Delevingne nemluvě.

Cara Delevingne

American Horror Story se má brzy dočkat třinácté řady. To je jisté. Po desáté řadě došlo k podpisu kontraktu, kterým se domovská stanice FX zavázala nechat vzniknout dalším třem sezónám. Dost bych se ale hlavounům z této kabelovky divil, kdyby stály i o čtrnáctý nášup. To už raději a pravděpodobněji udivíme další sérii podobně laděného povídkového spin-offu American Horror Stories.