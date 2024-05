Šéf festivalu Rock for People sní o Red Hot Chilli Peppers a System Of A Down

Užíváte si vůbec svůj festival jako návštěvník?

Už několik let se snažím, aby se můj podíl na exekuci festivalu minimalizoval, a já jsem měl spíše roli dozorovou a společenskou… Úplně na sto procent se mi to ještě nedaří, ale postupuje to! Pomáhá mi v tom zkušený a spolehlivý tým, takže mám možnost vidět mnohem více vystoupení než v minulosti.

Máte za sebou velmi úspěšný loňský ročník v čele s Muse, Slipknot a dalšími světovými hvězdami, na co se můžeme těšit letos?

Letos naše pozvání přijaly punkrockové legendy The Offspring, čerství držitelé Brit Awards Bring Me The Horizon, které řadíme do kategorie novodobý headliner, miláček generace Z Yungblud nebo jedna z největších elektronických kapel všech dob The Prodigy. Fanoušci se mohou těšit i na rockerku Avril Lavigne, frontmana kapely Slipknot Coreyho Taylora v sólovém projektu, Parkway Drive, Pendulum nebo poslední českou festivalovou show Sum 41, kteří končí svoji koncertní činnost. Výjimečným hostem bude i hollywoodská hvězda Keanu Reeves, který přijede s kapelou Dogstar, kde hraje na baskytaru.

Vejdou se tam všichni?

Novinkou je zvětšení naší druhé stage, která se rozměry přibližuje té hlavní a v české premiéře ji u nás představí náš dodavatel techniky T Servis jako největší domácí hudební stage. Návštěvníci festivalu tak uvidí rovnou dvě největší pódia, která jsou v Česku k dispozici.

Dogstar s basákem Keanu Reevesem

Poslední dva ročníky vás vynesly mezi špičku evropských festivalů, dostali jste se do top 10 v prestižních European Festival Awards, co to pro vás znamená?

Mám z toho upřímnou radost! Těší mě, že Česká republika s Rock for People i jako malá země se skromným trhem dokáže konkurovat velkým evropským festivalům. První pocovidový ročník s Green Day nás velmi posunul a byli jsme poprvé vyprodaní. Od té doby si kvalitu držíme a troufám si říci, že každým rokem posouváme. Nyní podle trendů prodejů opět aspirujeme na největší ročník, některé kategorie vstupenek jsou již beznadějně vyprodané, jako Comfy+, páteční jednodenní regular i VIP nebo například i kompletně celé glampingové ubytování.

Berete inspiraci jinde v Evropě? Je něco, čeho byste chtěli dosáhnout, co vám chybí?

Ano, tým Rock for People po celý rok sbírá zkušenosti na velkých i showcasových festivalech a konferencích nejen v Evropě, ale po celém světě. Zde se inspirujeme, ale i vybíráme ze stovek koncertů to nejlepší, co bychom našim fanouškům mohli z novinek ukázat. Loni jsme například také vyrazili společně na teambuilding do Nizozemska na festival Lowlands, který je nám dramaturgicky i areálově blízký. Každým rokem posouváme laťku výš a zdokonalujeme areál, jak co se týká vybavení a logistiky, tak po vizuální stránce. To se odráží i v důvěře našich fanoušků, kteří už nás berou jako záruku kvality. Jejich základna, která si koupí vstupenky automaticky se spuštěním prodeje, aniž by věděla, které kapely u nás hrají, se stále zvětšuje. Samozřejmě takovou nejvyšší metou je vyprodat festival do několika minut po spuštění prodejů, kterou se mohou pyšnit legendární festivaly v zahraničí, jako například Glastonbury.

Legenda punkrocku The Ofspring

Příští rok oslavíte 30 let. Jak se za tu dobu změnil festivalový návštěvník?

Návštěvníci se za ta léta změnili hodně, stejně tak jako náš festival se v čase neuvěřitelně posunul. Lidé jsou náročnější na pohodlí a komfort. Dneska už se u nás na Rock for People vyspíte v luxusním vybaveném stanu, osprchujete se teplou vodou, máte k dispozici keramické záchody a jídlo si dáte z porcelánového talíře. Na své si přijdou i vegetariáni, vegani a gastro výběr by mohl konkurovat kdejakému food festivalu například i bezlepkovou nabídkou. Novinkou bude i nealko bar, kdy vnímáme, že obliba nealkoholických nápojů zejména u mladých roste, a chceme jim tak nabídnout kvalitní a chuťově skvělou alternativu. Pokud festival nedokáže udržet krok s potřebami návštěvníků, neobstojí v konkurenci, standardy se zkrátka posouvají.

Rock for People se koná v hradeckém Parku 360, který máte celoročně v dlouhodobém pronájmu, jaké z toho plynou výhody?

Určitě je to pro nás důležité z hlediska budování a rozšiřování areálu, které probíhá celý rok, a nemáme svázané ruce. Vznikl pro nás i nový business koncept – unikátní areál, který je skvělým místem pro firemní teambuildingy či jiné akce, konalo se zde například skautské Jamboree či studentský Majáles, ale i koncerty světových hvězd.

V Parku 360 pořádáte na konci července i dva koncerty Eda Sheerana. Jak se vám podařilo dostat takovou megastar do Hradce?

Velká německá agentura, se kterou koncerty spolupořádáme, je společně s námi součástí festivalové asociace Yourope, takže se známe. Svou roli také sehrálo i to, že v minulém roce byla na Rock for People promotérka z agentury, která zastupuje Eda Sheerana. Moc se jí tam líbilo, takže management Eda Sheerana mohl čerpat i z její osobní zkušenosti. A v neposlední řadě bylo také důležité, že poslední ročníky Rock for People byly úspěšné a od kapel jako Green Day, Slipknot nebo Muse jsme dostali velmi dobré reference.

Kultovní The Prodigy

A tradiční otázka – jaký je váš vysněný line-up?

Vždy je to o nějakém kompromisu mezi vysněným line-upem a realitou, kterou tvoří dostupnost kapel pro daný ročník. Vybíráme tedy z omezeného množství interpretů, kteří v tomto roce zrovna pojedou turné a zároveň se jim hodí termín našeho festivalu. Jedno ze svých velkých přání jsem si splnil už v roce 2022 s kapelou Green Day, kterou jsme původně měli booknutou již před covidem. Mezi mé další vysněné kapely na Rock for People patří třeba Red Hot Chili Peppers nebo System Of A Down, kteří ale bohužel aktuálně nekoncertují. Ještě před pár lety by to pro mě bylo úplné sci-fi, ale teď když jsme zvládli skvěle zajistit takové hvězdy jako Muse a Slipknot, už věřím, že se mé sny jednou stanou skutečností.