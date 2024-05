Foťte jako Botticeli! Žádné složité nastavování mobilu, stačí jen pár jednoduchých triků

Když se mě kolega Marek zeptal, jestli s ním půjdu na kurz focení mobilem, že si budeme vzájemně pózovat a učit se, odkývala jsem mu to. Když jsem sice nadšená teplým počasím, ale velmi limitovaná jarní alergií dorazila do Františkánské zahrady, pořád jsem byla v klidu. Přece šla řeč o tom, že budeme hledat kouzlo světla a stínu, a přece všichni víme, že celá postava s odstupem snese i trochu odřený nos a zarudlé oči. Jenže náš lektor Jan mě vyvedl z omylu hned u prvního pokusu, pokusu na mně, jak kolegovi ukázat, co je dobře, co je špatně… Byly to ale tři hodiny plné zajímavých podnětů a srandy. Co si odnáším hlavně, je, že pro to, aby člověk udělal dobrou fotku, nepotřebuje složité nastavování telefonu ani čarokrásné prostředí. Že správný úhel a kompozice to kouzlo udělají za vás. Že se nefotí celé postavy, je ale pravidlo, se kterým se budu chvíli vyrovnávat i já, i moje případné objekty.

Kouzlo šířky i live photo

Jestli mě ty tři hodiny něco naučily, tak je to i jiný pohled na funkce, které můj telefon jednoduše nabízí. Live photo používám často, je skvělé, že ze sekvence několika fotek můžete vybrat tu, kde je výraz nejlepší, navíc z toho jde udělat kratičké video, ideální na sociální sítě. „Osobně radím mít tuhle funkci vypnutou. iPhone totiž vlastně natočí několikavteřinové video, z něhož pak vybírám jeden snímek. To se občas může dost projevit na kvalitě fotky,“ říká k tomu Jan Rybář. Ultrašířkové foto používám jenom občas, když chci na snímek dostat mnohem víc věcí nebo objektů. Přes číslo 0,5 na obrazovce občas dostanu zajímavou kompozici, někdy tedy něco nereálně zdeformovaného. Ale i o tom to je, s fotkami i úhly si hrát.