Je rozhodně lepší trávit čas v kolektivu než sedět doma a litovat se, říká parahokejista Krupička

Sport miluje. Česko reprezentoval na čtyřech paralympiádách. Při poslední výpravě se Zdeněk Krupička dokonce stal vlajkonošem. Reprezentační kariéru sice už parahokejista ukončil, přesto ho v národním dresu můžete vídat i nadále. Na právě probíhajícím mistrovství světa v hokeji je ambasadorem značky Coca-Cola.

Který sport je pro vás momentálně číslo jedna?

Určitě pořád parahokej, sice nehraju za reprezentaci, ale stále jsem ve Spartě. Zároveň jsem mentorem pro malé děti, které s parahokejem začínají. Také ještě hraju florbal. V minulosti toho bylo ale daleko víc. Box, adrenalinové sporty, seskok padákem a podobně.

A jak vám jde trénování dětí?

Občas je to problém, sám jsem trochu nervák. (smích) Ale je fajn, když dokážeme děti pro sport nadchnout, naši svěřenci musejí sami překonávat dost překážek, proto je dobře, když je baví sport, při kterém mohou třeba na chvíli zapomenout na svůj handicap. Je rozhodně lepší trávit čas v kolektivu než sedět doma a litovat se.

Co je pro začínajícího parahokejistu nejtěžší?

Ze začátku není snadné udržet se na sáňkách. Děti nebo i dospělí, kteří to zkusí a hned jim to nejde, by to neměli vzdávat. Někomu to jde třeba za pět tréninků, jinému to trvá klidně i půl roku. Já se to naučil ani ne za měsíc. Jedna věc je ale pohyb po ledě a další jsou pak různé hity, drcnutí, udržení balance a podobně. Parahokej je dost tvrdý sport. A náročný na ruce. I proto jsem skončil v reprezentaci. Docela jsem si odrovnal ramena a lokty.

Jak se podle vás parahokej v Česku za dejme tomu deset let posunul?

Posun je nemalý. Parahokej si více zprofesionalizoval. Dřív jsme rozhodně neměli tolik tréninkových jednotek. V současnosti se trénuje klidně i čtyřikrát týdně. Navíc reprezentace omladila a je to znát i na výsledcích. Dřív nám Kanada pravidelně dávala deset gólů, dnes jsou kluci schopni sehrát vyrovnaný zápas i s těmi nejlepšími týmy na světě. O parahokej je také větší zájem mezi diváky. Vidět to bylo například v Ostravě v roce 2019, kde byla vážně skvělá divácká kulisa.

Byl jsem na čtyřech paralympiádách, ale nikde jsem nezažil takovou atmosféru jako na domácím mistrovství světa před pěti lety. Američané, kteří mají jeden z nejlepších parahokejových týmů současnosti, říkali, že kvůli atmosféře by se mělo mistrovství světa hrát už jen v Česku.

Fandíme společně je i heslo kampaně značky Coca-Cola. Berete sport takhle i vy? Jako společnou zábavu?

Přesně tak. Právě proto jsem si vždy vybíral spíš kolektivní sporty, kde může vzniknout dobrá parta, Pochopitelně je i mnohem lepší, když se fandí společně v kolektivu. Díky společnému sportování i fandění vznikají nezapomenutelné zážitky.

V čem je podle vás největší výhoda kampaně?

Coca-Cola je obrovská mediální značka. Je skvělé, že takhle velká firma dává prostor ženskému hokeji a parahokeji. Díky tomu se tyto sporty dostanou mezi lidi a získají nemalou pozornost. Ženský hokej je na vzestupu, získává si fanoušky. Diváky baví i parahokej. Jak už jsem zmínil, je to hodně tvrdá hra. Fanoušci by se měli přijít podívat, že si rozhodně nic nedáváme zadarmo. Je to sport, který vyžaduje trénink. Člověk musí být trochu zocelený a přijímat rány.