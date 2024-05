Ve slovenštině plánuji celé album, říká zpěvák s hlubokým sametovým hlasem Adam Pavlovčin

Chystáte pro pražský koncert něco speciálního?

Sólový koncert mám v Praze téměř po půl roce a moc se na něj těším. Miluji proces tvorby koncertu a ještě více mě baví být jeho protagonistou. Tentokrát mě na pódiu kromě kapely doprovodí šest úžasných tanečníků a samozřejmě nebudou chybět ani různé choreografie. Zazní různé covery písní z debutového alba „Age of Adonxs“, ale i nová tvorba ve slovenštině. Diváci tak budou mít možnost slyšet naživo několik nových, dosud nevydaných singlů, a to jak v angličtině, tak v rodném jazyce.

Je pro vás změna jazyka písní náročná?

Je to pro mě určitě změna, ale velmi příjemná. Mám pocit, že je tu pořád co nového objevovat a je to pro mě jako čerstvě vymalované hřiště, kde si můžu všechno vyzkoušet. S texty ve slovenštině jsem neměl žádné zkušenosti, takže jsem si na prvních slovenských písních dal opravdu záležet. Opravdu mě to chytlo a plánuji celé album ve slovenštině. Mám pocit, že se tak můžu ještě víc přiblížit svým fanouškům. Je to trochu jiná poloha, víc nahá. Z dosavadních reakcí ale soudím, že celé album v rodném jazyce je určitě vítané.

Prague Open Air je série koncertů pod širým nebem. Těšíte se „ven“?

Občanská plovárna je opravdu krásné místo. Jste v samém centru Prahy, přímo u řeky s krásným výhledem nejen na skvělé interprety, ale také na celé město. Je to rozhodně velmi specifické místo, které stojí za to navštívit. Já se chystám na několik koncertů na Občanskou plovárnu i jako fanoušek na svého idola Troye Sivana, který v Praze vystoupí 9. června.

Vám na koncertě vystoupí mladý umělec Tom Sean. Odkud se znáte?

S Tomem jsme se potkali na společném divadelním projektu z dílny Viktora Tauše Sněhové vločky, multižánrovém představení, které je živou upoutávkou na film Amerikánka a vychází ze skutečných příběhů dětí, rovněž protagonistů filmu. Dále se naše cesty propojily přes několik písničkářských táborů, respektive i táborů zaměřených na hudební kompozici a písničkářství.

Oba vás spojuje angličtina v textech. Proč jste si pro zpěv nejprve vybral právě tento jazyk?

Studoval jsem hudbu, zpěv a hudební kompozici v Londýně, kde jsem získal nejvíce zkušeností. Díky tomu mi byla angličtina bližší a také v mnoha ohledech snazší při skládání. Tento jazyk vám dokáže odpustit spoustu věcí, což se o slovenštině nebo češtině rozhodně říct nedá. Oba tyto jazyky jsou velmi poetické a člověk mnohem rychleji sklouzne k různým klišé.

Otázka na závěr. Pomalu se blíží léto. Co vás čeká o prázdninách? Bude to spíš práce, nebo dovolená?

Čeká mě několik festivalů, například Colours of Ostrava, Lovestream, Pohoda, filmový festival v Karlových Varech, na který se moc těším, a věřím, že si najdu čas i na dovolenou. Rád bych opět navštívil své dobré přátele ve Španělsku.