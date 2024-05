Opravdu věříme, že v každém z nás dřímá umělec, říká spoluzakladatel projektu ArtMoment

„Chceme nabízet nejen umění, ale i prostor pro relaxaci,“ říká jeden ze zakladatelů Egor Nefedov.

Kde se vzala myšlenka pořádat zážitkové malování?

Celý nápad se zrodil při zážitku jedné ze spoluzakladatelek naší firmy. Kolegyně Polina během cesty do zahraničí narazila na akci, která kombinovala umění, relaxaci a zábavu, a to vše v zajímavých prostorách. Po návratu hledala doma alternativu, ale brzy si uvědomila, že v Česku taková nabídka chybí. Spolu s týmem jsme začali přemýšlet, jak bychom mohli přinést něco podobného do našeho kulturního prostoru. Chtěli jsme vytvořit prostředí, kde by lidé mohli zapomenout na každodenní stres, objevovat svou kreativní stránku a zároveň si užít příjemný večer v hezkém prostředí. ArtMoment tak vznikl jako platforma, která poskytuje nejen profesionální umělecké vedení, ale i prostor pro čas s blízkými a relaxaci. Zakládáme si na tom, že každý náš host se musí cítit výjimečně a prožít nezapomenutelný zážitek.

Jak dlouho to provozujete a kolik jste již měli klientů?

Od založení ArtMoment už uběhly více než čtyři roky a počet našich klientů neustále roste. Během této doby jsme uspořádali přes tisíc eventů, na kterých se sešlo více než dvanáct tisíc lidí z různých koutů země i ze zahraničí. Každý večer je pro nás novým dobrodružstvím a šancí posouvat hranice běžné zábavy. Naše akce jsou navrženy tak, aby si je užili i úplní začátečníci, stejně jako zkušenější malíři, což nám umožňuje oslovit širokou škálu účastníků. Přibývá také kreativních teambuildingů, firemních večírků, rozluček se svobodou nebo soukromých oslav. Vidíme, že lidi baví tvořit a vidět výsledky své práce.

Jak jste na tom s malováním?

Ačkoli jsem se nikdy nevěnoval umění na profesionální úrovni, vždycky jsem měl ke kreativitě sklony a rád experimentuji s různými formami uměleckého vyjádření. Řekl bych, že tvořivost je pro mě nyní nedílnou součástí mého života, akorát z trochu jiného hlediska. I když mě málokdy potkáte se štětcem a paletou barev v ruce. Vyjadřuju se spíše přes vymýšlení nových zážitků, kreativních reklamních bannerů nebo originálních nápadů.

Deník Metro nedávno zažil kávové malování a bylo to dost zajímavé. Představíte nám lektorky?

Naše lektorky zážitku malování s kávou ArtCoffee Míša, Bára a Ellen jsou skutečně unikátní osobnosti s hlubokými znalostmi výtvarného umění a speciálních technik malování. Každá z nich přináší do kurzu svůj osobitý přístup, což obohacuje zážitek našich klientů. Jsou to vášnivé umělkyně s bohatými zkušenostmi a ty umí skvěle předat dál. Díky jejich expertize se účastníci nejen naučí techniky malování kávou, ale také si odnesou zajímavé informace o historii a vlastnostech kávy jako uměleckého média. Je pro nás důležité, aby lektorky splňovaly několik hlavních požadavků. Musí být nejen dobrými umělkyněmi, ale také umět svou láskou k tvoření jaksi nakazit ostatní lidi. Pro jejich práci je extrémně důležité, aby byly empatické, chápavé a nápomocné. Jsou to právě ony, kdo jsou v kontaktu s našimi hosty, jsou tváří ArtMoment a jsou těmi, kdo celý zážitek vytváří. Mluvím o lektorkách, jelikož tvoří naprosto drtivou většinu našeho týmu. Lektorů je zatím bohužel málo, ale jsme moc rádi, že je mezi sebou máme. Třeba jich postupně bude víc.

Kreslení kávovou sedlinou je zajímavé – jaký je o to zájem mezi lidmi?

Malování espressem je jeden z našich nejnovějších zážitků, který jsme začali pořádat na podzim minulého roku. Dá se říci, že to je opravdu unikátní událost – jsme první, kdo s podobným konceptem v Česku přišel, a máme z toho radost. Zážitek, kde kromě malování naše hosty čeká také workshop o přípravě kávy doma od zkušeného baristy, se stal jedním z našich nejpopulárnějších eventů, což nás nesmírně těší. Zájem o tento zážitek neustále roste, protože lidé hledají nové a neobvyklé způsoby, jak být kreativní. Tato technika je fascinující nejen pro její nevšední vzhled, ale i pro příjemnou vůni, která se při malování uvolňuje. Účastníci mají možnost experimentovat s různými odstíny a texturami, které káva nabízí, což může být opravdu jedinečná podívaná. Ve spojení s degustací kávy přímo z pražírny a v hezkém prostředí vyhlášené Kavárny co hledá jméno tak zážitek představuje úžasnou příležitost strávit čas s blízkými, vyzkoušet novou techniku malování a dozvědět se hodně nového a zajímavého o světě kávy.

Vyrazil vám někdy nějaký obraz dech, které obrazy patřily v minulosti mezi nejzajímavější?

Ano, mnohokrát. Když se dívám na fotky výtvorů našich hostů, obdivuji, že něco podobného dokázali vytvořit z velké části lidé, co pravidelně nemalují, a to za pouhých pár hodin. Dokazuje to jen naše moto, že malovat může opravdu každý. Na jeden konkrétní obraz si ale pamatuju dodnes – paní vytvořila fantastické dílo, kde jde žena s deštníkem po ulici, je večer, prší a její silueta se odráží v kaluži. Bylo to něco, co jsem ještě nikdy neviděl – očividně, paní měla talent a chodila k nám proto, aby mohla malovat v hezkém prostředí. Byla u nás několikrát a každý obraz byl dárkem pro někoho blízkého, kdo měl zrovna svátek. Ale i obrazy všech ostatních hostů vypadají skvěle. Díky pečlivě vybraným předlohám a pomoci našich lektorek a lektorů naši hosté vždy dokážou vytvořit něco úžasného. V nabídce máme přes padesát různých obrazů, ze kterých naši hosté vybírají, a mohou tak během jednoho večera namalovat jak krajinu, tak zátiší nebo něco abstraktnějšího. Jedna předloha se však stala bestsellerem – je to minimalistická hlava Buddhy v černo-modrých tónech. Nevíme, čím to je, ale na každém zážitku se najde někdo, kdo namaluje zrovna tento obraz. Je možné, že má v sobě něco mystického, ale je také možné, že jen hezky zapadne do jakéhokoli interiéru.

Jaký máte vztah ke kávě?

Káva pro mě není jen ranní rituál, ale už dlouho i zdroj inspirace. Jedna z mých prvních prací byla v kavárně, kde jsem se do světa kávy úplně zamiloval. Od té doby je důležitou součástí mého života. Rád ochutnávám nové druhy, jezdím na plantáže, navštěvuju vyhlášené kavárny a pražírny. O to větší byla má radost, když jsem zjistil, že espresso lze nejen pít, ale také ho používat jako materiál pro malování. Fascinuje mě, jak něco tak běžného jako káva může být transformováno do uměleckého díla. V našich kurzech používáme kávu nejen jako nápoj, ale také jako médium pro vyjádření kreativity. Je to skvělý způsob, jak propojit gastronomii a umění a ukázat lidem nové možnosti, jak používat běžné materiály.

Chystáte nějaké novinky?

V nejbližší době plánujeme další rozšíření našich aktivit. K pěti pravidelným formátům, které už v současnosti probíhají – klasické malování akrylem, abstraktní malba lihovými inkousty, tvoření 3D obrazů texturovací pastou, malování kávou a malování vínem – přibude také velmi efektní malování fluorescenčními barvami ve tmě pod neonovým světlem. Čeká nás unikátní malování ginem obohacené o degustaci kvalitních ginů. Je to něco, co svět nebo řekněme aspoň Česko ještě neviděly, a něco, na co jsme opravdu pyšní. Snažíme se neustále inovovat a přinášet na trh unikátní zážitky, které spojují lidi a umožňují jim zažít něco nového a vzrušujícího. Opravdu věříme, že v každém z nás dřímá umělec, a chceme dát každému z našich zákazníků možnost odemknout vlastní potenciál.