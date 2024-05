Dovolená je pro Čechy stěžejním bodem v kalendáři. Podle průzkumu balí až den před odjezdem

Podle průzkumu třetina respondentů považuje plánování dovolené za stresující, přesto se každý druhý balí pouze den před odjezdem. Téměř třetina dotazovaných uvedla, že prožívá radost a nadšení, každý čtvrtý je nervózní z toho, aby začátek dovolené proběhl hladce a bez problémů.

Nervozita může pramenit především z představy, jak by měla ideální dovolená vypadat. Podle profesionální koučky osobního a profesního rozvoje Alice Budové na sebe často vyvíjíme nerealistickou kombinaci nároků. „Chceme mít dokonalé zážitky, harmonické chvíle s blízkými, vše perfektní a přesně podle očekávání. Pak ale hrozí pocity zklamání. Očekávání je třeba formulovat chytře. Jaký je ten jeden nejlákavější zážitek, se kterým chce každý z rodiny odjet? Jaká je ta nejdůležitější potřeba, kterou chceme dovolenou naplnit? S jakým pocitem chci z dovolené odjíždět, co konkrétně pro to mohu každý den udělat? Podobné dotazy nám mohou pomoci být realističtější ve svých očekáváních a tlumit tak negativní pocit, který v nás mohou vytvářet,“ dodává Budová.

Na poslední chvíli

S balením věcí si Češi starosti příliš nedělají, každý druhý se připravuje den před odjezdem. Třetina lidí si nechává týdenní rezervu, více než polovina Čechů píše seznamy věcí, co nezapomenout. K moři nesmí chybět především plavky, 60 procent lidí si bere nejčastěji dvoje. Před odletem si pak téměř polovina lidí váží zavazadlo doma, předchází tím zbytečnému stresu a komplikacím na letišti.

Relax a digitální detox

Téměř polovina Čechů vyhledává kombinaci aktivní a odpočinkové dovolené. Relaxaci u moře, bazénu či na chatě volí každý třetí. O tom, že lidé berou rekreaci na dovolené vážně, svědčí i to, že více než 90 procent dotazovaných nehodlá na dovolené pracovat, 73 procent respondentů si s sebou nebere pracovní počítač ani telefon. Práce však není jediným prvkem, od kterého bychom si měli odpočinout. „Pro mentální regeneraci ale nestačí na dovolené jen nepracovat. Neustálým scrollováním a nasáváním přemíry podnětů v digitálním vesmíru se dá prokrastinovat i od pořádného odpočinku,“ doplňuje Budová.

Důležitost přítomného okamžiku a odpočinku od on-line světa si Češi uvědomují, digitální detox si na cestách dopřejí téměř tři čtvrtiny dotazovaných, kteří na dovolené plánují omezit používání internetu. „Dovolená je skvělá příležitost pro trénink technik meditace a mindfulness. Buďme zvídaví, přítomní tady a teď. Upusťme od perfekcionismu a radujme se i z nedokonalého,“ uzavírá Budová.

Konzervativní Češi

Přestože se nabídky zájezdů rozrůstají o nové destinace dostupné přímým letem z Prahy či regionálních letišť, Češi zůstávají s výběrem dovolené konzervativní a chtějí si dopřát luxus a pohodlí. Proto nejčastěji volí resorty s all inclusive stravováním v Turecku, Řecku nebo Egyptě.

Češi navíc letos plánují dovolenou ve velkém. I díky umírněné inflaci se zájem o letní zájezdy v porovnání s minulým rokem zvýšil o 25 procent.

Podle tiskové mluvčí Invie Jiřiny Ekrt Jiruškové bude letní sezona opravdu silná. „Velký zájem klientů jsme zaznamenali již v období předprodejů first minute, kdy jsme prodali o čtvrtinu zájezdů více než loni. Největší počet klientů zamíří na dovolenou již začátkem letních prázdnin, tedy poslední červnový víkend,“ říká Ekrt Jirušková.

Hlavně pohodlí

Ať už se jedná o rodiny s dětmi, mladé páry, nebo seniory, výběr letních destinací se příliš neliší. Češi si jednoduše chtějí dopřát pohodlí. I proto většina volí leteckou dopravu s all inclusive nabídkou a ubytování nejčastěji ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

„Klienti si letos nejčastěji dopřejí osmidenní dovolenou v Turecku, kam v létě zamíří na základě aktuálních dat prodejů 23 procent cestovatelů. Následuje Řecko a Egypt. Vzrůstající zájem vykazuje Bulharsko, Tunisko a Chorvatsko, zatímco si klasické destinace jako Itálie, Španělsko a Kanárské ostrovy udržují stabilní popularitu,“ upřesňuje Ekrt Jirušková a dodává, že pro klienty je určující především poměr ceny a nabízených služeb, i proto se na první příčce v oblíbenosti umístilo Turecko už druhý rok po sobě.

„Zákazníci si uvědomují, že se na ceny, za které získají v Turecku nebo Egyptě all inclusive dovolenou, v Řecku nebo Španělsku nedostanou. Čím dál častěji proto míří právě na tureckou Riviéru, která nabídne skvělé služby za velmi přijatelné ceny,“ upřesňuje Ekrt Jirušková.

Pro Čechy je all inclusive již běžným standardem, chtějí si dopřát pohodlí a luxus. Průměrná cena za letní dovolenou vyjde na necelých 18 tisíc korun, mírně se odlišuje v závislosti na jednotlivých destinacích.

Single cestovatelé

Vyrazit na dovolenou sám už rozhodně není tabu. Počet single výletníků se naopak každoročně zvyšuje a stává se novým trendem. „Single dovolené nakupují nejčastěji zákazníci z velkých měst, jako jsou Praha, Brno či Ostrava. Obvykle se jedná o týdenní letecké dovolené s all inclusive stravováním. Žebříček nejoblíbenějších zemí, kam single cestovatelé nejčastěji míří, není příliš rozdílný od ostatních zákazníků. Suverénně vede Egypt, kam se samostatně vydávají spíše ženy,“ říká k trendům v oblasti cestování Ekrt Jirušková a dodává, že stoupá i počet cestujících seniorů. „Meziročně se zdvojnásobil počet lidí nad 65 let, kteří si u nás objednali letní zájezd, i zde se ale výběr destinací od těch tradičních neliší,“ uzavírá.