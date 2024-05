Zkusím diváky inspirovat k domácímu chovu slepic, říká zahradník po ruce Tomáš Trejbal

Jeho pořad, který měl premiéru před zhruba měsícem, tak doplňuje nedělní hobby okénko tuzemských komerčních televizí.

Co nového divákům přináší váš pořad?

Zahradník po ruce je zcela novým pořadem, kde prostřednictvím televizní obrazovky beru diváky k sobě domů. Projdeme spolu rokem v zahradě a na konkrétních projektech si i ukážeme, jak se tvoří zahrada pro život. Kromě toho budeme také vyjíždět do terénu. Navštívíme inspirativní zahrady, zajímavé realizace a podíváme se také ke šlechtitelům semínek, ovocných stromů a výrobcům doplňků pro snadnější zahradničení.

Jaké zásady chcete divákům v Zahradníkovi po ruce představit?

Jak je u mě zvykem, vše budeme dělat bez chemie a v souladu s přírodou. Budeme kompostovat a kompost využívat v záhonech, zadržovat dešťovku a používat ji na zahradě, rostliny budeme sázet do prospěšných kombinací. Do řady činností zapojíme děti, ukážeme si, jak do zahrady přitáhnout život v podobě ptáků, opylovačů, ježků a dalších užitečných živočichů. Chceme inspirovat a ukazovat konkrétní postupy.

Moderátor nerad hnojí. Raději využívá mykorhizních hub. Trejbal se totiž snaží na zahradě imitovat podmínky jako v lese.

Jak jste se dostal k přírodním zahradám jako takovým?

Vyrůstal jsem na venkově. Rodiče mají velký sad, zeleninovou zahrádku, díky které byli soběstační, ještě než to začalo být moderní. Z dětství si ale pamatuji, že kolem zahrady bylo hodně práce. Začal jsem hledat cesty, jak by to šlo dělat jinak, a objevil jsem permakulturu.

Co to je?

Jedná se o zahradnický princip či koncepci přístupu k zemědělství, kdy necháte přírodu pracovat ve svůj prospěch. Ale pozor, permakulturní zahrada nemusí být zarostlá džungle, když to v daném místě zrovna nebudete chtít. Je to o respektu k místu a volbě rostlin, které budeme sázet. Ukážeme si jak.

Máte nějaká základní pravidla, která ve svých zahradách dodržujete?

Mám jich spoustu. Předně vycházím z 12 principů permakultury a v rámci nich používám konkrétní postupy. Jak už jsem říkal, přes chemii, jako jsou minerální hnojiva, pesticidy, fungicidy, herbicidy a další, u mě nejede vlak. Respektuji místo, jeho klimatické a půdní podmínky, co to jde, snažím se zahradu pozitivně ovlivňovat například vytvářením větrolamů, slunečních pastí, v maximální míře pečuji o půdu, ze které vše vychází.

Na jaká konkrétní témata se mohou diváci těšit?

Budeme postupně procházet celou zahradou. Od stromů se dostaneme přes keře až ke květinovým záhonům, ukážeme si, jak založit trávník bez chemie a jak se o něj následně starat, na vhodná místa si doporučíme květnatou louku. Zkusím diváky inspirovat k domácímu chovu slepic. Vysvětlíme si, co to obnáší a co vše se na něm dá automatizovat. Vysvětlím také, co vše může přinést skleník, co si pohlídat při jeho výběru a jak se o skleník starat.

Co by zahrádkáři neměli teď, ještě relativně začátkem sezony, zapomenout udělat?

Jaro znamená v zahradě nový začátek. Doporučuji udělat si alespoň základní plán, co se letos bude v zahradě dělat. Jestli se budou sázet stromy, tvořit nové zahradní prvky, jaké druhy zeleniny se budou pěstovat. A pak se do toho mohou směle pustit.