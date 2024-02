Svépomoc je fajn věc. Nejde ji ale chtít po všech, říká kutil a moderátor Libický

Už příští měsíc na obrazovkách televize Prima startují premiérové díly jak Libovek, tak primácké hobby klasiky, tedy Receptáře, kde se má Libický také objevovat. „Navštívíme například Cirkulární centrum v Jaroměři, a to přímo hudební dílnu, kde diváky čeká workshop na výrobu bubínku z PET lahve a roury z koberce, tedy z odpadu,“ říká v rozhovoru pro deník Metro Libický.

Jaká byla vaše cesta na obrazovky?

Dlouhá, ale stála za to! Celý život se pohybuji v médiích, jako moderátor v rádiích a DJ, ale na obrazovce jsem se objevil poprvé v pěti letech. Byla to jen malá rolička v seriálu Plechová kavalerie, kde jsem na dožínkách na kolotoči. Pak následoval další seriál o plavci, který se rovněž natáčel v naší obci Stará Huť, kde jsem se poprvé setkal s Oldou Navrátilem. Byl jsem členem družiny a Olda nám dělal vedoucího. Po několika letech jsem dnes po Oldově boku znovu, a to jako kutil spolumoderátor v Receptáři prima nápadů. Jako kutil jsem se objevil poprvé na obrazovce s Josefem Cardou v pořadu Kutilové a pak v pořadu Kutil Adam.

Proč kutilský pořad? Máte vystudovanou stavební školu?

No to je právě skvělé propojení. V současnosti už Libovky Pepy Libického nejsou jen kutilský pořad. Díky tomu, že mám stavební průmyslovku a praxi ve stavebnictví, stal jsem se takovou spojkou mezi firmami, řemeslníky a kutily. Návody a postupy jsou tedy vždy založené na odborné stránce a předané tak, aby je pochopil běžný uživatel a inspiroval se tak pro své vytváření okolo domu a bytu.

Kde pořád berete inspiraci k tomu, co nového vyrábět a stavět?

To je dáno cestou, pro kterou jsme se narodili. Vše, co jsem se naučil, mohu teď využít, a hlavně jsem stále otevřený novým výzvám. A protože to, co dělám, dělám srdcem, přichází mi ty nápady do cesty samy. Mám radost z toho, že diváci tak mají inspiraci po ruce, a vždy mě potěší, když vidím, jak ty rady druhým pomohly.

Je podle vás něco, co už do hobby pořadů nepatří?

Nerad kastuju věci. Myslím, že vše souvisí se vším. Myslím, že by to chtělo proměnit už i v našem školství. Oddělené předměty spojit, protože vše je právě tak propojené i v přírodě samé. Také já ve svém pořadu často ukazuji i jiné činnosti, a to třeba i ze zahrady. Například jako dramaturg Receptáře prima nápadů jsem řadu témat posunul a máme tam nejen zahradu, ale i například reportáže okolo moderního bydlení, moderních sportů a také aut. Hobby totiž může být pro každého něco jiného, třeba i počítačová technika. Vždyť chytré ovládání domu je v současnosti už běžnou součástí našeho života.

Nejen ve stavitelství se teď hodně skloňují nové technologie a upcyklace. Jaká je podle vás budoucnost stavitelství?

Budoucnost je skvělá, jsme teď sice zase na spodní části sinusoidy, ale vše se opět trochu pročistí a poletí nahoru. Všechno se stále vyvíjí, třeba jako akumulování tepla do písku nebo vytištění celého domu tiskárnou a bez zátěže životního prostředí a udržitelně. Obdivuji architekty a vědce, kteří vyvíjejí stavební materiály vycházející z přírody, jako je například izolace domu, která naroste z houby. To je pokrok.

Mladí lidé hodně řeší dostupnost bydlení. Je podle vás svépomocné stavění cestou, jak na vlastní bydlení dosáhnout?

No, ono je to někde padesát na padesát. Svépomoc je dobrá věc pro toho, co se umí k té práci postavit. Ale nemůže se to chtít po všech. Tady pak platí druhé přísloví: „Ševče, drž se svého kopyta.“ Nechci, abychom dopadli tak, že aby mladí měli kde bydlet, musí si sami postavit dům.

Vedete k ruční práci i své děti?

Ono to u nás jde samo ruku v ruce. My dospělí jsme pro děti vzorem a to, co děti vidí, pak napodobují. Tedy s tímto problém nemáme. A právě proto jsem rád, že mohu v pořadu inspirovat a být vzorem i pro ty, kteří by to neměli od koho odkoukat.

Co nového na diváky čeká ve vašem pořadu, který bude teď od jara delší?

Jen samé Libovky. Ano, pořad bude delší o 10 minut. Chci ještě více inspirovat a jedna z částí pořadu bude nová rubrika Tak se staví dnes, kde budu navštěvovat výrobu, stavby a ukazovat tam prvky moderního stavitelství, jak na nové technologie i postupy a vše další, co by se mohlo všem, kteří plánují stavět a rekonstruovat, hodit. V další části navštívím reuse dílny, kde se mohou diváci inspirovat řadou zajímavých technik, jak renovovat nábytek. Co je například „cydlinování“ nebo že se dají na natírání použít barvy z mléka.