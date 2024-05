Texaský ústav srdečních arytmií při Lékařském centru sv. Davida uspořádal mezinárodní konferenci věnovanou komplexním srdečním arytmiím

Byli mezi nimi praktičtí kliničtí lékaři z oborů kardiologické elektrofyziologie, elektrofyziologie i obecné kardiologie, kteří se zajímají o léčbu komplexních srdečních arytmií, tedy stavů, kdy srdce bije v nepravidelném nebo abnormálním rytmu. Hlavním výukovým nástrojem byly živé, odborně komentované přenosy z nově vybudovaného Elektrofyziologického centra při Lékařském centru sv. Davida, které je předním robotickým elektrofyziologickým centrem v Severní Americe.

Případy předvedené v rámci EPLive 2024 využívaly s komerčně schválenými systémy pro ablaci pulzním polem (PFA), které představují nejvýraznější pokrok v oblasti elektrofyziologie (EP) za poslední desetiletí. První komerčně schválené použití PFA v USA proběhlo v TCAI na začátku tohoto roku. PFA vytváří vysokofrekvenční elektrické impulsy, které ničí svalové buňky způsobující nepravidelný srdeční rytmus bez nutnosti použít nadměrné teplo nebo chlad. Tento netermální přístup nepoškozuje okolní tkáně, což zlepšuje výsledky léčby.

„Stávající odborníci na EP i začátečníci se na EPLive seznámí se živými případy v podání předních světových odborníků na elektrofyziologii v různých prostředích s novou technologií. I proto je tak důležité pořádat tuto dvoudenní konferenci," uvedl Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologický elektrofyziolog a výkonný lékařský ředitel TCAI a ředitel kurzu EPLive. „S EPLive se snažíme pozitivně ovlivňovat životy pacientů po celém světě."

Vedle TCAI se zúčastnila některá další přední světová centra: Albert Einstein College of Medicine (New York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Itálie), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania a University of Texas Southwestern Medical Center.

Vedle Dr. Nataleho vystoupili i někteří další lékaři z TCAI. Patří i nim i spoluředitel kurzu Amin Al-Ahmad, M.D. a dále John Allison, M.D., Weeranun Bode, M.D., David Burkhardt, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. a David Kessler, M.D.

Na konferenci lékaři získali až 14,5 kreditu Americké lékařské asociace (American Medical Association, AMA) pro kvalifikaci na Physician's Recognition Award (AMA PRA Category 1 Credit™).

Další informace o konferenci jsou k dispozici na stránce EP-Live.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2407351/EP_Live_Event_2024_1080p.mp4

Kontakt:

ECPR Texas

Matt Grilli

MGrilli@ECPRTexas.com

(630) 800-9533