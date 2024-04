Z Brna létají do vesmíru také děti. Na projektu se podílí americká NASA

Vesmír za dvě stovky Výstava a zábavně-vzdělávací park budou na výstavišti v Brně v pavilonu C otevřeny nejméně do konce letních prázdnin, tedy do 1. září.

Pro děti, rodiny s dětmi a školní skupiny je speciální snížené vstupné již od dvou set korun. Běžná cena je pak tři sta korun. Více na webu spacemission.cz.

Organizátoři výstavy také trousí na sociálních sítích různé zajímavosti o vesmíru. Nedávno na svém Facebooku přišli s úvahou, že kdybychom Zemi zmenšili na velikost hrášku, Slunce by bylo velké jako fotbalové hřiště.

Průměr Slunce je totiž zhruba 1 400 000 kilometrů, zatímco průměr Země je 12 742 kilometrů. To znamená, že Slunce je asi 109krát větší než Země. Objem Slunce je pak 1,3milionkrát větší než objem Země. To lze interpretovat tak, že bychom do Slunce mohli vtěsnat 1,3 milionu Zemí.

Prohlášení se ovšem chytli kritici. Porovnání hrášku a fotbalového hřiště je podle některých přehnané. To by pak znamenalo že na fotbalové hřiště se vejde pouze 1,3 milionu kuliček hrášku.