Na českém finančním trhu je nový hráč. Kolik klientů potřebuje banka k přežití?

Její optimismus vychází z toho, že za necelých dvacet let působení jako finanční poradenská společnost má Partners ve svém seznamu sedm set tisíc klientů, nejen jednotlivce, ale i celé rodiny. „Počítáme částečně i s migrací z jiných bank, počítáme ale i s tím, že na náš vstup na bankovní trh v Česku bude konkurence reagovat,“ říká generální ředitel Partners banky Marek Ditz.

Zdrojem jeho nadějí jsou nejen zkušenosti z ČSOB, kde kdysi působil, ale sází i na to, že velké finanční korporáty jsou v zavádění novinek stále ještě strnulejší a pomalejší než menší ústavy. „Je také fakt, že je obvyklé, že lidé nemají své peníze jen v jedné bance, takže i s tím počítáme,“ dodává Ditz a nepřímo tak naráží na fakt, že například mobilních čísel je v Česku mnohem víc, než má země obyvatel.

Finanční svět

v Česku Celkem 53. Tolik bylo k 29. 2. 2024 v České republice měnových finančních institucí. Jedná se jak o klasické banky, tak stavební spořitelny, různá úvěrová a spořitelní družstva (kampeličky) i společnosti zabývající se například posíláním peněz do zahraničí.

Pokud bychom se podívali na banky podle počtu střadatelů, milion a víc jich má sedm z nich. Většina je pak pod touto hranicí a není mimo mísu si položit otázku, kolik klientů banka potřebuje, aby existovala. „Ekonomicky ze zkušenosti současných i minulých bank vidíme, že i v bankovnictví jsou citelné výnosy z rozsahu a provozovat banku se stovkami či jednotkami tisíc zákazníků nedává smysl,“ odpovídá na dotaz deníku Metro ekonom Dominik Strouhal.

Pro jeho názor by hovořil například loňský konec Hello bank, ta se stáhla z trhu poté, co měla necelých 350 tisíc klientů. Přitom v roce 2018, když začínala, jich měla o padesát tisíc víc. Momentálně je v Česku jen šest bank, které mají méně než milion zákazníků, u jedné jsou to desítky tisíc, u dalších dvou činí počet pod dvě stě tisíc.

V posledních deseti letech vstoupila na trh necelá desítka nových bankovních domů. Z necelých 750 tisíc získaných zákazníků se v prvních pěti letech dostal jejich počet na takřka čtyři miliony. Kolik bylo „emigrantů“ a kolik zákazníků, kteří si zřídili první účet, nebo druhý a třetí, banky podrobněji nezveřejňují.