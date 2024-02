Finanční striptýz? Rozdílné vedení domácnosti přináší pro partnery zajímavá zjištění

Byl to pro ni šok. Pod stromečkem našla obálku a v ní výpis z katastru. Manžel koupil pozemek, kde plánuje vybudovat rodinný dům. „Ne že bychom žili skromně, ale dovolené bývaly spíše kratší a levnější, auta také neměníme co tři roky, k narozeninám nedostávám briliantové prsteny a na velké rodinné obědy do drahých restaurací také nechodíme,“ popisuje Alena loňský netradiční vánoční dárek.

O větším bydlení v rodinném domku se s manželem občas bavili, tři děti by nemusely sdílet jeden pokoj, také větší kuchyně by se hodila. Alena to však považovala za investici, která je mimo jejich finanční možnosti. „Věděla jsem, kolik manžel zhruba vydělává, ale že by se z toho dalo našetřit na dost drahý pozemek a ještě případně na dům, to mě dostalo do kolen,“ říká Alena rozpačitě.

Muži spíše tají příjmy, ženy zase výdaje

Případ tohoto manželského páru zapadá přesně do nedávných průzkumů, které uskutečnily dvě velké banky, ČSOB a Česká spořitelna (ČS). Obě zjišťování ukázala, že ne všichni mají reálný přehled o tom, jak si stojí jejich protějšek s výdaji a také příjmy.

Oba průzkumy také shodně zjistily, že přehled o stavu společných financí nemusejí mít všichni partneři pod kontrolou a realita je může někdy zaskočit. Nepříjemně, ale i příjemně. „Ačkoli je finanční otevřenost a upřímnost pro spokojený partnerský vztah klíčová, občas si některé informace partneři nechávají jen pro sebe – muži častěji tají své příjmy, ženy naopak výdaje,“ konstatuje psycholožka Marta Boučková. Proto je užitečné případné třecí plochy odstraňovat.

„My měli s manželem občas výměnu názorů ohledně nákupů. Tak jsem mu přestala říkat, co jsem koupila, ale stejně si všímal. Teď máme dohodu, že si každý měsíc z toho, co zbývá z výplat po zaplacení nutností, dáme něco stranou a ze zbytku společně vybereme, jak si udělat radost,“ poděluje se o svoji zkušenost Jana, respondentka průzkumu pro ČSOB.

Česká spořitelna se ve spolupráci se společností Evropa v datech a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR (SÚAV) zaměřila na to, co je ve vzájemném partnerském finančnictví předmětem malých či větších tajemství. Odpovědi více než dvou tisíc účastníků průzkumu ukázaly, že výdajový či příjmový striptýz má i v anonymním dotazování své hranice. Osmdesát procent dotazovaných sice udává, že má přehled o tom, kolik jejich protějšek vydělává, současně ale pětina tvrdila, že tu a tam nějaký výdaj před tím druhým zatají.

Muži voní benzinem, ženy zase módou

Muži se nejčastěji nepřiznávají k výdajům spojeným s auty. Ani ne tak s jejich pořízením, ale spíše s opravami, nebo s pořízením nějakých vychytávek a okras k vozu. „Ještě výrazněji muži zamlčují výdaje spojené s elektronikou,“ upozorňuje Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech. Buď pořízení nového notebooku či mobilu úplně zatají, nebo podhodnotí jeho skutečnou cenu. Zajímavé je ale i zjištění, že 36 procent dotazovaných pánů nechtělo vůbec prozradit, jaké druhy plateb před partnery skrývají. U žen je tato část o něco menší, v utajeném režimu je necelých třicet procent žen.

V případě „drahých poloviček“ asi nepřekvapí, že se snaží mlžit, když si koupí nové šaty, boty, případně luxusnější kosmetiku.

Víc dávám, tak chci také víc rozhodovat

V případě, že muž i žena mají přehled o tom, kolik oba vydělávají a všechny své peníze směřují na společný účet, z něhož se vše financuje, může to vést někdy ke sporům typu „víc dávám, chci víc rozhodovat“. „Tomu, kdo vkládá do rodinného rozpočtu víc, to dává silnější vyjednávací pozici třeba v případě výdajů,“ posuzuje některá zjištění z průzkumu pro ČS Kamila Fialová z SÚAV. Průzkum také ukázal, že ti, kteří v páru vydělávají víc, vydávají na společné útraty více než polovinu svých výdělků.

Hospodaření rodin v současnosti ovlivňuje i celková ekonomická situace společnosti. Takže se partneři snaží šetřit a hledat rezervy.

„Nejvíc se omezení týká výdajů na restaurace, na provoz domácnosti, co se týká energií nebo spotřeby vody, a potom útraty za potraviny a nápoje,“ doplňuje Fialová. Nejméně naopak šetříme na závislostech, tedy na cigaretách a alkoholu.