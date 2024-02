Znovu se v rozmanitých grimasách rozhýbe tvář proslulého spisovatele Franze Kafky

Generální oprava unikátního díla trvala celkem pět měsíců. „Nezbytným servisním zásahem prošlo všech jeho dvaačtyřicet rotujících pater. Naši technici vyměnili samotný otočný mechanismus každého patra. Ten je vybaven modernějším technickým řešením, které zajistí vyšší životnost a snadnější údržbu celého díla,“ říká Alex Černý, výkonný ředitel společnosti DEUS Automation, jež opravu realizovala. Pražané i návštěvníci metropole se tak opět mohou těšit na patnáctiminutové otáčení sochy, které nastává každou celou hodinu. V mezičase pak bude možné pozorovat sérii drobných pohybů jednotlivých dílců, jakýchsi nenápadných zavrtění.

Pohyblivá hlava Franze Kafky patří mezi nejvyhledávanější veřejně přístupná umělecká díla v Praze. „Po pěti letech mechanika začala odcházet s návaznostmi na celou strukturu. A protože hrozilo daleko fatálnější poškození, majitel nakonec souhlasil s radikální výměnou komponentů. Za což jsem velice rád, bohužel to stálo mnohonásobně vyšší investici,“ říká pro deník Metro výtvarník a autor kinetického díla David Černý. Opravy přirovnává k opravám letadel. „Je to komplexní mechanismus, v provozu v podstatě nonstop. Jsou tam velké síly, opotřebení, vliv počasí. Je nutný pravidelný servis. Je to podobné jako u letadel, některé díly se musí vyměnit, některé mají cyklickou životnost. Hlavně se musí dodržovat servisní intervaly,“ přibližuje náročnost péče o takové umění Černý.

Hlava věhlasného spisovatele Franze Kafky se nachází před obchodním centrem Quadrio, kde byla slavnostně odhalena 31. října 2014. Jedná se o jedinečný umělecký výtvor spojující moderní mechanické technologie a tradiční českou řemeslnou zručnost. Stávající konstrukce využívá řešení známé z průmyslové automatizace a robotizace – uvnitř sochy se nachází 42 servopohonů a téměř kilometr kabelů. Zajímavostí je, že se nerezové panely otáčejí nezávisle na sobě, díky čemuž mohou kolemjdoucí obdivovat tvář proslulého spisovatele v rozmanitých grimasách.

Černého hlava Franze Kafky není jediné dílo, které můžete v Praze vidět. Jeho jedním z posledních děl je socha Lilith na domě Fragment v Karlíně. Nedávno také otevřel svou galerii na Smíchově v památkové chráněné varně bývalého lihovaru. Černý bude návratu hlavy na piazzettu obchodního domu Quadrio na Národní třídě přítomen. „Jsem na to zvědavý. Budeme tam s mým týmem z Musolea. Bude tam stánek s knížkami a triky a já tam budu chvíli podepisovat,“ uzavírá pro deník Metro autor kontroverzních děl David Černý.