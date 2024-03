Ekonomické krizi navzdory: Shoptet vykázal rekordní výsledky

„Ekonomická krize vždy ukáže, kdo je dobře připravený. Vždy se totiž najdou tací, kteří z ní dokážou vyjít ještě silnější. A to platí i o e-commerce. Přestože trh jako celek padal, mnohým našim podnikatelům narostl tržní podíl. V průběhu let vidíme, jak se z malých stávají středně velcí, anebo přímo velcí hráči v e-commerce. Tak, jak pomáháme růst my jim, roste i Shoptet s nimi,” komentuje výsledky společnosti její ředitel Samuel Huba.

Během 15 let se firma stala jedničkou v poskytování e-shopového řešení v regionu střední a východní Evropy. Na Shoptetu v ČR, Slovensku a Maďarsku na konci loňského roku běželo celkem 37 tisíc e-shopů, což je meziročně o 5000 více. V samotné České republice drží firma 63% podíl trhu.

„Katastrofické scénáře s příchodem marketplace na český trh se nenaplnily. Naopak právě tato čísla potvrzují, že podíl jednotlivců podnikajících v e-commerce nadále roste. My jim navíc dáváme možnost, aby zvládli technologicky konkurovat i největším hráčům,” doplnil Samuel Huba s tím, že v následujících měsících chystá Shoptet hned několik nových a inovativních řešení pro nezávislé podnikatele.

Technologickým lídrem v e-commerce

Pozitivní výsledky zároveň ukazují, jak se firma v průběhu let významně technologicky posunula – od pronájmu šablonovitých řešení ke spuštění prvního e-shopu začátečníkům, přes komplexní platební řešení Shoptet Pay kombinující nejmodernější platební technologie, včetně využití vlastních platebních terminálů, až po tvorbu e-shopů na míru pro velké a již etablované značky a firmy na trhu.

„Loni jsme realizovali více než trojnásobek zpracovaných transakcí – objem přesáhl tři miliardy korun prostřednictvím 8 000 e-shopů, které využívají Shoptet Pay. Letos chceme dále růst a chystáme další inovace jako například expresní checkout. Tedy možnost zákazníka zaplatit přímo z detailu produktu, bez potřeby projít si celým klasickým checkoutem,” bilancuje expert na platební řešení v Shoptetu Ondřej Buben. A dodává, že podobné technologické novinky pomáhají podnikatelům v konkurenčním boji a expanzi na zahraniční trhy.

Zároveň pomáhají pod firemní křídla přivádět i velké značky a společnosti. Nejnověji prodává prostřednictvím Shoptetu například multibrandový obchod s luxusní módou TheBrands.com, zdravé potraviny Zivina.cz, chovatelské potřeby Fitmin.cz, Havlíkova Apotéka, Diana – svět oříšků… Ze známých osobností pak podniká s Shoptetem zpěvák Ben Cristovao.

O společnosti Shoptet

