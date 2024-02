Akční thriller nejen o slovenské policii. Rytmus, Loj, Štáfek a Bárta válčí v kinech

Policejní seriál Za Sklom (2016), temná celovečerní cesta za pomstou Stínohra (2022), krimi snímek Čára (2017), minisérie Spravedlnost (2017) nebo třídílné drama Herec (2020). To jsou jen některé z několika kvalitních audiovizuálních projektů posledních let, které nesou jasnou slovenskou stopu. Do kin nyní přichází snímek Válka policajtů, který má i pro české publikum nadobro ustanovit, co si mají představit pod pojmem slovenský policejní thriller. Tvůrci v čele s režisérem a producentem v jedné osobě Rudolfem Biermannem tak činí na ploše 150 minut. A podle prvních předpremiérových ohlasů při své práci neselhali.

Novinář spisovatelem

Válka policajtů je politický akční thriller z pera populárního novináře a spisovatele Arpáda Soltésze. Jeho kniha Sviňa rezonovala již před čtyřmi lety, a to nejen na knižním trhu. Její stejnojmenné úspěšné filmové zpracování, které točil rovněž Biermann, a to s kolegyní Marianou Čengel Solčanskou, do slovenských kinosálů nalákalo téměř čtyři sta tisíc diváků. Děj příběhu Válka policajtů se odehrává v košickém podsvětí devadesátých let. Tedy během vlády autoritářského politika Vladimíra Mečiara. Diváci budou mít opět příležitost nahlédnout do reality tehdejšího života, o které, jak uvádí tuzemský distributor, možná ani netušili nebo raději ani vědět nechtěli.

Mučení, výbuchy, vydírání

Do hlavní postavy otrlého policejního vyšetřovatele si režisér vybral Alexandra Bártu. Jeho kapitán Miki Mika se zručně pohybuje na hraně zákona v divokém prostředí východoslovenského podsvětí, kde v křehké symbióze žijí podnikatelé, místní policie a lokální mafiánské gangy, kryté tajnými dohodami se Slovenskou zpravodajskou službou (SIS). Policie je zároveň štědře odměňována za přivírání očí před zločiny.

Samotářský policejní operativec se dokáže šikovně pohybovat na hraně zákona. Mika nikomu nevěří, bojí se zrady – až do okamžiku, kdy mu je přidělen neposlušný partner Igor Molnár (Juraj Loj). V ten moment totiž zjistí, že jsou si oba v mnohém podobní. Dvojice mužů je součástí mechanismu, který ovšem chtějí oba také změnit. Už je prostě nebaví chytat zločince, kteří budou i s usvědčujícími důkazy druhý den propuštěni.

Reakce ohroženého systému však na sebe nenechá dlouho čekat a spustí koloběh tragických událostí. Říká se, že pomsta je nejlepší motivací, i když prohra někdy může znamenat i jistou smrt. Nebo alespoň nějaké to mučení, výbuchy, vydírání, střílení a všechny další libůstky, které jsme mohli vidět již v upoutávkách. V hlavních rolích pak tuzemského diváka potěší účast Jakuba Štáfka, který si ve Válce policajtů v ideálním případě hodně „zabitkuje“. Třeba s raperem Rytmusem, který ve snímku ztvárňuje roli mafiána.

První dojmy

Výborná a napínavá kriminálka s vynikajícími Bártou a Lojem, která nedělá slovenské kinematografii ostudu. Ale také přepálená podprůměrná nuda, kterou nezachraňuje ani přehrávající záporák Rytmus. V takto rozporuplném duchu se nesou první ohlasy na snímek, který si již odbyl slovenskou premiéru a také novinářskou předpremiérovou projekci.

„Rytmus je typ, který dokáže ztělesnit něco mezi Kmotrem a obyčejným gangsterem. Je mu to dáno. V roli si neumím představit nikoho jiného. Nemyslím si, že je takovým člověkem – pozor, to je něco jiného. Ale pokud umí něco hrát, tak je to přesně tato poloha a sem se nesmírně hodí,“ komentuje Biermann s tím, že inspirace pro Válku policajtů pro něj a jeho tým bylo obrovské množství. „Například velmi dobrý film L. A. – Přísně tajné (1997), seriál Gangy z Birminghamu nebo Špion mezi přáteli. Jsou to věci, které jsou na svou dobu dělané po svém, což si myslím, že je velmi důležité, aby tvůrce řekl to, co chce, a po svém,“ dodává režisér.