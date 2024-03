Další 1 fotografie v galerii Po rodinné tragédii se Ella musí vrátit s otcem domů do New Yorku a Hope opustit. Od té doby uplynulo osm let. | foto: BONTONFILM

Vždyť kámoši jak hrom nejsou jen Jerry a Tom. Například Ella má černého jaguára

Ella, hlavní hrdinka snímku Ella a černý jaguár, který jde dnešním dnem do kin, vyrůstá v amazonském pralese. Zde její táta pracuje jako lékař. Jednoho dne najde ztracené mládě vzácného černého jaguára a ujme se ho. Mezi ní a Hope, jak do ebenu zbarvené koťátko pojmenuje, vzniká silné pouto. Když je Elle šest, zasáhne do jejího života tragická událost a musí se přestěhovat do New Yorku.

Ani tisíce kilometrů a osmileté odloučení ale nedokážou přetrhat pouto, které mezi dívkou a divokou šelmou vzniklo. Když se po letech hlavní lidská hrdinka dozví, že místu, kde si jako malá hrála, hrozí zánik a Hope je ve smrtelném nebezpečí, neváhá ani minutu a rozhodne se do Amazonie vrátit. Za dramatických okolností se v džungli opravdu znovu s Hope setká, a přestože ji Ella od dětství neviděla, divoká šelma si na jejich pouto vzpomene. Radost ze setkání je ale krátká. Na stopu se jim dostanou lovci a pašeráci zvířat, kterým je podle slov českého distributora lepší se do cesty neplést. Jaguár je pro ně totiž velice cenný úlovek. Přátelství Elly a jaguára je tedy teprve začátek velkého a napínavého dobrodružství, v němž se budou muset postavit silnějším a mocnějším. Nejlepší přátelé

Tvůrci filmů se většinou shodnou, že se zvířaty a dětmi je zdaleka největší dřina. A přesto se o nich točí jeden film za druhým. Podle filmařů je se psy jednodušší spolupráce než s kočkami. Ty si prý obvykle dělají, co chtějí. O exotičtějším druzích, jako je Hope z Ella a černý jaguár, nemluvě. Obecně ale platí, že ve filmech čtyřnozí hrdinové obvykle moudře a citlivě sdílejí svůj pohled na svět. Čest výjimkám. Ella vyrůstala v amazonském deštném pralese po boku Hope, rozkošného mláděte černého jaguára, kterého se ujala od kotěte. Loňská komedie Vocasy na tripu jde naprosto opačnou cestou. Ústřední smečka v nich nadává, chlastá a souloží. Totéž, alespoň částečně, platí o únorové komedii Kočka a pes: Šílené dobrodružství, která, stejně jako Ella a černý jaguár, vznikla ve Francii. Lassie a spol.

