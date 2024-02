Krvavý boj o Japonsko. Na obrazovky platformy Disney+ přichází ambiciózní seriál Šógun

Miluju historii, taky jsem ji studoval. Ale jakmile mě v japonské restauraci Miyabi omámilo exkluzivní promítání prvního dílu seriálového Šóguna, pomalu jsem vracel diplom. Já fakt netušil, že kolem roku 1600 (tedy éře, kdy českým hvozdům vládl císař Rudolf II.) v Japonsku úřadovali křesťanští misionáři, kšeftovali portugalští dobrodruzi a intrikovaly polonahé gejši. No, to už trochu přeháním, nicméně Šógun je fakt příjemná podívaná pro milovníky exotiky, akce, sexu i kruťáren. Japonská estetika na vás stříká z každého seku katanou i z dramatických scén na moři. Co je ale vůbec nejlepší? Celý desetidílný seriál se celkem slušně drží historických reálií. Prozradil mi to japanolog Roman Kodet, který jako jeden z mála Čechů zhlédl všech deset dílků téhle šógunské opulentní skládačky.

David Halatka, editor deníku Metro