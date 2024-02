Jamajský král zpívá dál. Životopisný snímek Bob Marley: One Love přichází do tuzemských kin

Film Bob Marley: One Love zachycuje patrně nejznámější a divácky nejatraktivnější část zpěvákova života. Na začátku filmu potkáváme titulního hrdinu v okamžiku, kdy už je jamajským národním hrdinou. Věčného idealistu a neúnavného propagátora rodného ostrova trápí všudypřítomné násilí, které rozdmýchávají dva hlavní znepřátelené politické tábory a na ně napojené zločinecké gangy.

Z filmu Bob Marley: One Love

Marley trochu naivně sní o uspořádání obřího koncertu, který svede pod jedno pódium všechny dosavadní nepřátele a i s pomocí jeho hudby je přiměje zakopat válečnou sekyru. Než sen stačí realizovat, zaklepe násilí i na dveře jeho domu. Při útoku ozbrojeného gangu jsou vážně zraněni jeho manželka a manažer. To Marleymu sejme klapky z očí a uvědomí si, že Jamajka není zemí, ve které chce vychovávat děti.

Snímek z filmu Bob Marley: One Love

Dredatý Angličan

Kdo o osobnosti Boba Marleyho něco málo ví, ten již tuší, co v ději snímku následuje. Marleyovic rodina se odstěhuje do Anglie, kde na dredatého kluka v typické pletené hučce nejsou dvakrát zvědaví. Jenže když je člověk geniální muzikant, prosadí se i v prostředí, které je schopné ho jen kvůli vzhledu strčit do vězení. Paradoxně právě tady, na ostrovech, které se od toho jeho rodného snad nemohou lišit víc, se jeho kariéra rozjede tak, že ho to právem vynese mezi nejvlivnější muzikanty dvacátého století.

První reakce

Podle prvních ohlasů diváků, kteří měli snímek možnost vidět v předpremiéře již včera, odvedl režisér Green svou práci důstojně. Se svolením Marleyho rodiny, angažovali se hlavně slavní synové Ziggy a Damian, měl natočit audiovizuální pomník, který naplno vytěžuje Marleyho písně. Tyhle ohlasy jsou v souladu s tvrzeními samotného režiséra, o která se podělil s českým distributorem snímku CinemArtem.

Z filmu Bob Marley: One Love

„Jak natočit film o někom, o kom si všichni myslí, že ho znají? Pro mě nebyl důležitý ani tak scénář k filmu jako práva na Marleyho písně, a tedy možnost nechat je ve filmu zaznít. Ty jsou klíčem k poznání jeho neuvěřitelného života,“ říká režisér Green.

Vyznění snímku má v dobrém napomáhat i energický výkon Kingsleyho Ben-Adira. Ten po svém výkonu v otřesném loňském marvelovském seriálu Tajná invaze potřeboval dobrou roli jako sůl.

Vyhlížel by osmdesátku

Bob Marley při běhu v newyorském Central Parku v roce 1980 zkolaboval. Rakovina, kterou trpěl, se rozšířila do mozku, jater i plic. Zemřel 11. května roku 1981 v nemocnici v Miami na Floridě. Jeho poslední slova patřila synovi Ziggymu: „Za peníze život nekoupíš.“

Ocenil by konopný průmysl?

Ikonickým obrazem reggae hudebníka je fotografie, na které kouří velký joint marihuany. Vyznával totiž rastafariánské náboženství, v němž je užívání této omamné látky svátostí.

Snímek z filmu Bob Marley: One Love

V současnosti na zpěvákově zálibě v kouření konopí profitují jeho rodinní příslušníci. A to prostřednictvím značky Marley Natural, která prodává luxusní kuřácké potřeby všeho druhu. Její sídlo leží v Americkém Seattlu, ve Washingtonu. Mnoho lidí po celém světě krok rodiny Boba Marleyho odsuzuje. Podle některých by se jméno bojovníka za práva lidí na léčebnou bylinu nemělo používat pro komerční účely. Faktem je, že firma ze svého zisku podporuje řadu aktivit v reggae komunitě v USA a také na Jamajce.

James Norton a Kingsley Ben-Adir ve filmu Bob Marley: One Love (2024)

Příště je na řadě Amy

Pokud dáváte před reggae přednost mixu jazzu, soulu a R’n’B, zaskočte si do kina i o necelé dva měsíce později. Dávat totiž budou snímek Back to Black, který přiblíží život britské zpěvačky Amy Winehouse. Pohnutý osud zpěvačky zachytí režisérka Sam Taylor-Johnson (Padesát odstínů šedi), do hlavní role vybrala Marisu Abela (seriál Sektor). Výhodu má v tomto souboji Marley. Jeho film podle názvu poznáte hned. Životopis zpěvačky, který se jmenuje jako slavné album, již méně znalým divákům na první dobrou nic moc neřekne.