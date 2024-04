Koukají do mobilů. České děti přestaly sportovat nejen kvůli drahým příspěvkům

Nepohyblivé 37 procent školáků vůbec nesportuje. Vyplývá to z průzkumu, který dala mezi 17 tisíci rodinami zpracovat agentura Sanep.

V porovnání s rokem 2021 se jedná o nárůst o více než 10 procent, tehdy to bylo „jen“ 25 procent.

Částečně za to může i covid, kdy se děti ke sportování nevrátily. PH