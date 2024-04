Záhada mříže na Hradčanech. Byla, pak zmizela, pak se vrátila, i když v jiné podobě.

Architekt, a taky historik architektury, Zdeněk Lukeš, ale nejen on, mapoval v 80. letec h minulého století ve čtrnáctideníku Architekt (vydával ho tehdejší Svaz českých architektů) zmizelá místa na mapě architektury v Praze i jinde po Československu. Chýlila se ke konci osmdesátá léta a už přece jen šlo ukazovat, co zmizelo schválně či neudržováním z našich ulic, co někdo „prasácky“ přestavěl a upravil.

Snímek původního zamřížování na domě v Tychonově ulici 268-9

Na jaře 1988 se objevila malá zmínka o mříži, která zmizela ze suterénního okna kubistického dvojdomu od Josefa Gočára v Tychonově ulici. Původní zábranu, v kubistickém stylu jako celý dům, nahradila zřejmě nějaká běžná mříž. V článku není, bohužel, náhrada vyfotografovaná, autor použil snímek z archivu Národního technického muzea (NTM). Architekt si postěžoval, že mříž někdo odmontoval, pohodil na zem a ta pak zmizela a byla nahrazena čímsi „novodobým“ a nestylovým. A posteskl si, že součást stavby zmizela nejspíš nenávratně.

Gočárův kubistický dvojdům v Tychonově ulici

Zajímalo mě, jestli téměř čtyřicet let poté, je stav onoho okna stejný, nebo jestli se něco změnilo. Změnilo. Popisované nesourodá mříž na tom domě, který je naproti vjezdu do Ministerstva obrany ČR, už zřejmě dávno není. Je tam opět mříž kubistická. Ale při pečlivém zkoumání zjistíte, že se jedná nejspíš o kopii, stejně tak jako jsou mříže na jiných spodních oknech domu. Takže po výměně nevhodného mřížování při renovaci objektu dodali na okna novou sadu mříží, mírně pozměněnou. Ale taky kubistickou.

To jsem už nezkoumal. Stejně by mě ale zajímalo, jak ta nevhodná mříž vypadala? Nemá náhodou někdo její snímek?