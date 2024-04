Hokejisté se těší na halu. A my dostaneme drobné, zlobí se jihlavští sportovci

Zatímco krasobruslařky a hokejisté Dukly Jihlava jsou z pochopitelných důvodů z budoucího zimního stánku nadšeni, zástupci dalších odvětví si vedle nich mohou připadat jako žebráci.

„Nemůžete někomu koupit ferrari a druhé nechat jezdit v trabantu. To je špatně,“ zlobí se zastupitel Libor Kuchyňa (STAN), který v Jihlavě před deseti lety založil sportovní akademii Elitavers. „Největším problémem je, že město nemá jasný cíl v budování sportovní infrastruktury. Mělo by usilovat o maximální efektivitu využívání sportoviště po celý rok širokým spektrem sportovců,“ dodává.

V neposlední řadě vyčítá městu Jihlava, že neklade dostatečný důraz na údržbu jak stávajících, tak nově vzniklých sportovišť. „Ta pak rychle zastarávají a nejsou plně přívětivá pro sportovní aktivity,“ tvrdí Kuchyňa.

Na téma nevhodné podmínky pro sportování v krajském městě Vysočiny by mohli celé hodiny vyprávět například boxeři z jihlavského Gauner clubu. V rámci republiky nemají v posledních letech svými výsledky konkurenci – jejich sbírka titulů se rozrůstá a také reprezentantů dodávají do národního týmu suverénně nejvíc. Přitom zázemí mají lepší možná leckteří amatéři někde na vesnicích...

„Třiadvacet let trénujeme v prostoru, který byl povodňovým kanálem. Jsou tam jen dvě okna, takže nevyvětráte. A když se nás sejde šestnáct, není tam k hnutí,“ prozrazuje hlavní trenér Gauner clubu Pavel Fejt. „Když jsme tím argumentovali, tak nám bylo řečeno, že jsme si tam tělocvičnu neměli zřizovat. Jenže nic jiného nám nezbývalo, pokud jsme chtěli potřebné množství hodin na trénování,“ vysvětluje.

Když dorazí do Jihlavy soupeři z jiných oddílů, nestačí se divit. „Klepou si na hlavu, jak je možné, že v takových podmínkách můžeme produkovat tolik reprezentantů,“ přiznává Fejt.

Gauneři se budou stěhovat

Nicméně v případě boxerů se začíná v Jihlavě blýskat na lepší časy. „Konečně si nás všiml až pan primátor Ryška. Vidí také, že máme sportovní centrum mládeže, takže nám přislíbil místo, do kterého bychom se měli stěhovat. Jedná se o prostory vedle jihlavské zoo, v bývalém areálu Modety. Už se tam těšíme,“ hlásí Pavel Fejt.

Každopádně také jemu se příliš nepozdává stavba dvoumiliardové haly pro hokejisty.

„Ten kontrast je hrozný, obrovský. Pro nás sportovce a daňové poplatníky to je úplný výsměch, co se tady za takové peníze staví. Zatímco o sportovcích z jiných odvětví na městě ani neví. Ty kluby přitom odvádí skvělou práci a hokejisti stejně výš nepůjdou,“ má jasno Fejt.

Faktem je, že Jihlava v posledních letech nejvíce investovala do sportovní infrastruktury v ledních sportech a také ve fotbalu. „Ostatní sporty počítají investice v porovnání s těmito dvěma za v uvozovkách drobné. A třeba atletický stadion se sice rekonstruoval za relativně vysokou částku 66 milionů korun, nicméně to není sportoviště, které by bylo hodné krajského města,“ myslí si Kuchyňa.

Podle něj se nepovedl ani malý jihlavský „zimáček“, jehož výstavba přišla na 180 milionů korun. „Pokud tuhle halu srovnáme se stavbou Ice ring areny v Praze, kde za 170 milionů vzniklo tréninkové centrum pro lední sporty se dvěma plochami a kvalitním zázemím, je to zajímavé srovnání. Ukazuje to, že investice do sportovní infrastruktury v Jihlavě nejsou úplně efektivní a podařené,“ upozorňuje.

Rekonstrukcí přibývá

Současné vedení města je ovšem přesvědčené, že pro sport v Jihlavě dělá maximum.

„Mimo výstavby Horácké multifunkční arény, běžných oprav či drobných investic se v minulých dvou letech realizovaly také větší rekonstrukce atletického stadionu či umělé trávy Na Stoupách. Budují se i tři nové vnitřní plavecké dráhy na Vodním ráji a je také dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci bazénových van a technologií na bazéně v ulici E. Rošického. Výstavba za cca 60 milionů korun se uskuteční v roce 2025,“ argumentuje primátor Petr Ryška (ODS).

„Chystá se toho ale ještě daleko víc. Chceme se postupně dopracovat ke kvalitní sportovní infrastruktuře hodné krajského města,“ ujišťuje.

Pro sportující veřejnost jsou prý navíc v Jihlavě k dispozici i školní hřiště.

„Loni jsme zrekonstruovali hřiště u ZŠ Seifertova a letos se zaměříme na hřiště u ZŠ Kollárova. To jsou další peníze do sportu v Jihlavě v řádu jednotek milionů,“ doplnil primátora jeho náměstek pro sport Richard Šedivý (ANO).