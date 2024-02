Opět je tu Valentýn. Rande, materialismus či gesta. Přinášíme tipy pro zamilované

PRŮZKUM ODHALUJE, CO SI O SVÁTKU ZAMILOVANÝCH MYSLÍ ČEŠI Co si o valentýnském dni myslí Češky a Češi a jaké úsměvné či kuriózní zkušenosti mají? Podle průzkumu společnosti Yoo.cz je mezi ženami větší část těch, které Valentýna vůbec neslaví (57 %), než mezi muži (49 %). Většina respondentů to vnímá s nadhledem, pouze 7 procent lidí neslaví, neboť nemají s kým, ale chtěli by. Čtvrtina žen i mužů uvádí, že svátek zamilovaných slaví s radostí, a pětkrát více mužů přiznává, že z povinnosti.

Představa Valentýna nechává málokoho zcela chladným. Pro 44 procent mužů a žen svátek znamená radost a štěstí. 56 procent lidí však uvádí pocity jako stres, nátlak a také dojem diskriminace nezadaných.

Pro 13 procent lidí je pak Valentýn svátkem, který by zrušili, kdyby mohli. Drtivá většina žen i mužů si myslí, že takový den není zapotřebí, aby si dva mohli vyznat své city.

Podle průzkumu je tento den prezentovaný jako párová záležitost. 33 procent žen také uvádí, že se cítily trochu smutně, pokud byly někdy na Valentýna samy. MET