Čím víc mi cokoli nutíte, tím pravděpodobnější je, že udělám pravý opak, říká Eva Toulová

Bojuje s každodenními tlaky tak dlouho, dokud nátlaku nepodlehne a nerozhodne se být perfektní superženou ve všech ohledech tak, jak to společnost vyžaduje.

Hrdinku ztvárňuje Eva Toulová, která je nejen hlavní herečkou, ale také režisérkou celého snímku. „Superžena je pro mě osobní film a myslím, že podobnost s hlavní hrdinkou je tak osmdesát procent,“ říká pro deník Metro Toulová.

Co vás k vaší řekněme „dvojprofesi“ přivedlo?

K režii určitě studium – na FAMU jsem vystudovala hranou režii u Věry Chytilové. Od té doby se věnuji režii v podstatě neustále.

Pokud by vás čtenáři náhodou neznali, odkud mohou znát vaši práci?

Poslední hraný film v kinech a následně i na televizních obrazovkách, který ode mě mohli diváci vidět, se jmenuje Casting na lásku. Za tři týdny, tedy 29. února, vydávám svůj čtvrtý hraný film Superžena. Mimo hranou tvorbu jsem natočila do kina i dva celovečerní dokumenty – Camino na kolečkách, který byl točený ve Španělsku, a Černobyl na kolečkách. V případě tohoto snímku jsme se opravdu se štábem vydali na sever Ukrajiny. Mimo filmy točím i videoklipy, reklamy, věnuji se malbě a ilustraci knih a několik knižních titulů jsem i vydala. Aktuálně mi bude pod nakladatelstvím Montanex vycházet pátá kniha Zpověď kudrnaté režisérky.

Jak jste zmínila, do kin se chystá váš film Superžena. O čem pojednává?

Vypráví o hrdince, která oslaví třicátiny a na svém okolí pocítí, že je to věk, kdy by měla dospět. Místo toho má ale zkrat a všechno, co doposud vybudovala, boří. Ruší svatbu se svým snoubencem, odchází z práce a uzavírá se do svého vlastního dětinského světa, ve kterém odmítá vyrůst. Teprve ve chvíli, kdy začne připravovat svatbu její mladší sestra, začíná litovat všeho, čeho se vzdala. Celkově se dá říct, že jde o romantický film o tom, že každý dospíváme vlastním tempem sami v sobě a nemáme podléhat tlakům okolí.

Čerpala jste při psaní scénáře z vlastních zkušeností a pocitů?

Určitě. Byl to také důvod, proč jsem si ve filmu i zahrála. Pocházím z maloměsta, kde má každý z mých mladších bratránků rodinu, a prakticky každá má návštěva rodiny se točila kolem toho, kdy se vdám a budu mít děti.

Nakolik je vám hlavní hrdinka Maja, kterou hrajete, podobná? Co máte společného?

Jsem podobně dětinská. Trochu nepraktická do života. Čím víc mi cokoli nutíte, tím pravděpodobnější je, že udělám pravý opak. Akorát jsem díky postavě Maji mohla jít víc do extrému a udělat ve filmu rozhodnutí, kterých bych se v reálném životě asi bála.

Na jaké obsazení se mohou diváci těšit?

Volila jsem částečně herce, se kterými jsme už natáčela. Jako například Jitku Sedláčkovou nebo Igora Bareše. Jednu ze zásadních hlavních rolí hraje Matouš Ruml. Dále se můžete těšit na Natálku Grossovou jako moji sestru nebo Olgu Lounovou, která nám do filmu věnovala i píseň. Do menších komických rolí jsme sáhli i do nabídky stand-up tvůrců Na Stojáka pro Adélu Elbel, Karla Hynka, Jiřího Jakimu nebo Daniela Čecha.

Na kterých lokacích probíhalo natáčení?

Natáčeli jsme téměř ve všech částech naší republiky, hlavně v Praze, Červeném Kostelci, na Dolní Moravě, ve Štramberku, dokonce jsme točili i osm metrů pod vodou v potápěčské jámě v čestlickém akvaparku, ve všech různých ročních obdobích, protože jsme potřebovali natočit jak letní, tak zimní záběry.

V čem je film unikátní?

Jde o velmi osobní snímek, proto jsem si v něm tentokrát i zahrála. Myslím, že osloví především současné mladé ženy, které jsou zahlcené otázkami ohledně mateřství, věku, vztahu a budoucnosti. Zároveň máme zajímavě propracovaný vnitřní svět hlavní hrdinky v podobě podvodních scén natáčených skutečně pod vodou.

Je vám lépe za kamerou, nebo před ní?

Za kamerou jsem si mnohem jistější a je mi příjemněji. Hraní je pro mě takovým velkým krokem nebo spíš skokem z komfortní zóny. Měla jsem ale hluboký pocit, že tentokrát si napsanou postavu potřebuji i zahrát v rámci vnitřního propojení.

Co dalšího v současné době připravujete?

Po Superženě se vrhám na dokončení svého dalšího hraného filmu – Láska na zakázku, který bude mít premiéru 6. června. Film už je natočený i sestříhaný. Pojednává o hrdinech, kterým se hned na začátku filmu splní všechna pracovní přání a nastupují do vysněných povolání. Záhy však zjišťují, že práce není vůbec taková, jakou si ji vysnili, a musejí si začít přerovnávat své životní priority.

Kdo si ve snímku zahrál?

Z obsazení se diváci mohou těšit například na Martina Krause, Valerii Zawadskou, Jiřího Krampola, Igora Bareše, Uršulu Klukovou, Václava Vydru, Evu Hruškovou, Petra Jančaříka a další známá jména. Mimo to natáčím dokument o českém folkloru a připravuji se na zrod své již zmiňované knihy, která mi vychází společně s premiérou Superženy.