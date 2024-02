Sekáče „nesmrdí“ ani mladým designérům. Jejich kousky vznikají také díky upcyklacím

Udržitelnost, upcyklace, vintage. To jsou slova, která, když přijde řeč na módu, ve veřejném prostoru momentálně hodně rezonují.

Jedním z obchodů, který se jim rozhodl před časem dát konkrétní obsah, je second hand 1981. Jejich produkty procházejí čištěním a někdy i přešitím či jinou formou upcyklace. Ta mimo jiné zahrnuje i limitované kolekce navržené ve spolupráci se známými osobnostmi a značkami, jako je třeba ta se zpěvačkou Aiko. Nebo nejnověji s umělcem Janem Bicanem.

„Každý z nás může být chodícím uměleckým dílem, chodícím oltářem a svatyní bytí. O tom spojení maleb Panny Marie na upcyklovaných kouscích je. Kousek z galerie, který si zaslouží víc než jen viset nad sofa,“ říká Bican, jehož nová kolekce je k dostání od začátku února v limitované kolekci třiceti kusů.

Co je upcykling? Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality, a to pro zlepšení hodnot životního prostředí.

Je to přesný protiklad takzvané downcyklace, která na rozdíl od upcyklace kvalitu produktu snižuje.

Tento termín poprvé použil Reiner Pilz z technologické společnosti Pilz GmbH.

Nejen Panenka Maria

Nejde o Bicanovu první spolupráci. „S Honzou jsme se v minulosti už dvakrát propojili, vždy úspěšně. Teď přišel s dalším nápadem, který se nám zalíbil, a tak jsme se rozhodli pro třetí kolo. Tentokrát neděláme saka, ale bílé oversize košile a modré pracovní bundy. Nejvíc se těšíme na montérkové bundy. Ty k nám chodí především z Francie a v kolekci se objeví super netradiční střihy,“ říká Barbora Vilišová ze zmiňovaného second handu.

Spolupráce s umělci, zpěváky a dalšími osobnostmi jsou podle ní neotřelým ozvláštněním pro majitele i zákazníky second handů, protože jsou podle ní i fanoušky jednotlivých osobností. „Posíláme do světa zprávu, že merch může být udržitelný. Že kolaborace jdou dělat jinak. Zároveň jsme rádi, že máme v nabídce i něco víc extra a zákazník si může k nadčasovým kouskům koupit i designérský,“ dodává Vilišová.

Rekola i folklor

Kolekce, na jejichž zrodu se podílely známé osobnosti, dokazují, že ani ve vintage oblečení se fantazii meze nekladou. Dalším zajímavým propojením sekáče bylo s firmou Rekola. Firma ve spolupráci s Bicanem a designérem Maxem Burtonem a firmou Artivera vytvořila nášivky maleb, v nichž se odráží vnímání města a pohybu jednotlivými umělci. Díky tomu získala série tištěných košil nový život.

Spolupracovat se sekáči se neštítí ani šestadvacetiletý módní návrhář, restaurátor a tanečník ze Šakvic Daniel Kraus, jehož ikonické džínové bundy oblékla i česká dívčí kapela Vesna na loňském ročníku hudební soutěže Eurovize. Charakteristickým rukopisem tohoto mladého umělce, který se propisuje i na sekáčové módní kousky, jsou tradiční folklorní motivy.

Yzomandias a Rytmus

V second handech lze koupit výrobky vytvořené s českými hudebními umělci. Merch od známých Čechů nabízí třeba sekáč Second Market Prague. Konkrétně mají mikiny a trička od lidí z videomagazínu The Mag nebo rapera Yzomandiase, jehož písničky zde můžete i slyšet. Sekáč si zakládá na tom, že své zboží odkupuje i od různých interpretů z česko-slovenské scény, jako jsou rapeři Rytmus či Luca Brassi10x.

Výhradně s věcmi ze sekáče pracuje i tým kolem značky On The Boat. Její aktuální kolekce vznikla především z upcyklingu pánských sak a kalhot, ale objevují se v ní také nové materiály s ohledem na využití v rámci festivalových outfitů. Jedná se hlavně o tyl a plavkovinu, ty jsou v kolekci zastoupené ve formě second skin sukní a topů.

„Jsem ráda, že si mé oděvy, ale hlavně filozofie udržitelnější módy a oblečení, kterému díky upcyklaci vdechneme nový život, nachází lokální publikum. Vzhledem k problematice módního průmyslu je pro mě důležité hledat udržitelnější cesty ve všech oblastech života, tedy i v módě,“ komentuje designérka značky Jana Horejšová, jejíž kousky jsou pravidelně k vidění i na známých celebritách, influencerech, herečkách a hudebnících.