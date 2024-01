Za kovboje, pracháče, či v upnutých riflích? Módní influenceři věští, co se bude letos nosit

Když se řekne western, mnozí si představí nesmrtelná dobrodružství dvou nejznámějších pokrevních bratrů v prérii – náčelníka kmene Apačů Vinnetoua a Old Shatterhanda. Část světa nedá dopustit na Spaghetti westerny s Clintem Eastwoodem či americké kovbojky s Johnem Waynem. Ať patříte do jakékoliv z těchto skupin, podle celé řady módních youtuberů a influencerů je letošek ideální dobou k tomu, začlenit do svého šatníku westernové kousky. Důvodů, proč se letos tenhle trend masivně šíří, lze nalézt celou řadu. Mohou za to například oblíbený westernový seriál s Kevinem Costnerem v hlavní roli – Yellowstone, stejně tak jako strmě vzrůstající obliba country hudby, a to především v USA.

Značky jako Banana Republic, Ralph Lauren či Wrangler nabízejí kombinace vysokých kožených bot, džínových a semišových bund. Odvážnější typy nosí kovbojské boty, takzvané koně, či bolo vázanky – šňůrkové kravaty. Probojuje se tento trend i do ulic českých měst? Těžko říct.

Minimalismus na vrcholu

Sledování nejrůznějších youtuberů a influencerů všeho druhu se stalo běžnou součástí života mnoha mladých lidí. Ať už patříte do jakékoliv věkové kategorie, možná jste si v předchozích letech povšimli, že letěl takzvaný maximalismus. Odvážné barvy, loga a designy jsou nicméně pro letošek již passé. Na výsluní se má nyní vyhřívat „devadesátkový“ minimalismus. Jednoduché kousky oblečení ve volnějším, nikoliv však pytlovitém střihu nejen letos daleko lépe vyjádří váš smysl pro módu a detail. Na rozdíl od maximalismu, který měl tendenci spíše křičet na všechny světové strany. Klasické kousky nikdy nevyjdou z módy.

S minimalistickým trendem, který popisujeme výše, souvisí další fenomén, takzvaný old money style. Ten frčel již v loňském roce a letos tomu nemá být jinak. Čím se vyznačuje? Nevtíravou elegancí, minimalismem, jednoduchými střihy a tlumenou paletou barev. Pokud znáte či jste sledovali seriály jako Super drbna či Bílý lotos, pak tento styl už dávno dobře znáte. Styl old money má totiž značit nejen bohatství a s ním spojený materiální blahobyt. Ale také výraz určitého životního stylu a přístupu k dědictví a kultuře.

Tento styl je hluboce zakořeněný v tradicích, hodnotách a kultuře, jimiž se vyznačují lepší vrstvy, tedy lidé, kteří by teoreticky měli mít, ač často nemají, dobrý vkus. Old money styl nosí od nepaměti také zástupci britské královské rodiny či filmový a knižní agent 007 James Bond. Tento trend zpopularizovala hlavně sociální síť TikTok, na níž se influenceři inspirovali módou vyšší třídy z počátku dvacátého století. Zástupci této třídy rozhodně nenosili tepláky.

Daniel Craig jako James Bond v Není čas zemřít (2020)

Kytky jsou zpátky

Samostatnou kapitolou jsou materiály a vzory. Co se týká toho druhého, možná vás překvapí, že mají letos frčet přírodou inspirované vzory, květiny a podobně, a to nejen na pánských košilích. Tento trend se zcela odklání od devadesátkového minimalismu, o kterém jsme psali před chviličkou. Experimentujte s různými texturami a vzory. Kombinace jemných látek s hrubšími materiály a směs geometrických a květinových vzorů budou módním středobodem. Není třeba se bát hry s kontrasty a nevytvářet zajímavé kombinace. Záleží jen na vašem sebevědomí. A také umu zkombinovat nekombinovatelné.

Co se materiálů týče, více než kdy jindy jsou zákazníci otevření módním značkám, které staví na udržitelnosti. Ekologické látky, recyklované materiály a etická výroba budou na vrcholu popularity. A s nimi také značky, které kladou důraz na ekologii.

Elegantní streetwear

Zní to trochu jako oxymóron, ale frčet bude i nadále elegantní streetwear. Míchání volnočasového a sofistikovanějšího „pracovního“ oblečení je v posledních letech disciplína, ve které nejen čeští pánové pomalu vynikají. Tabu již dokonce nejsou ani sportovnější kalhoty či tepláky v kombinaci s vlněným kabátem či bundou. Vše je otázkou uchopení celého outfitu. I když, jak pravil pro deník Metro před několika měsíci popularizátor dobrých mravů Ladislav Špaček, tepláky zůstanou tepláky. Ať mají lampasy, nebo ne, ať jsou libovolně barevné, ať mají značku Prada, či Gucci, na tom nezáleží.

„Je to úbor vhodný pro sport nebo pro lenošení v soukromí, dělat z něho business dress nebo v něm chodit na veřejnosti je úpadek kultury odívání,“ komentoval loni na jaře teplákový trend Špaček.