Velká zatěžkávací zkouška Petra Pavla přijde příští rok, slibuje politolog Petr Just

Současného prezidenta loni podpořilo bezmála tři a půl milionu Čechů, kteří mohli mít až nerealistická očekávání. Jaké ale jsou reálné možnosti českého prezidenta? Co se mu dosud podařilo?

Petr Pavel se upřímně snaží mírnit napětí ve společnosti. Pokouší se dostávat k jednomu stolu premiéra a lídra opozice k diskusi o klíčových tématech, rovněž opakovaně navštěvuje vyloučené lokality. Možnosti prezidenta, jak promlouvat do politického dění, jsou také v otevírání klíčových celospolečenských témat. Naposledy tak učinil ve vztahu k diskusi o přijetí jednotné měny euro v novoročním projevu.

Politolog Petr Just působí na Metropolitní univerzitě Praha.

A když se podíváme na zahraničněpolitickou agendu?

Zde jasně navazuje na své dřívější působení v NATO a své názory na roli Česka v EU či na válku na Ukrajině. Petr Pavel se hlásí k prozápadní, proevropské a protransatlantické politice – již měsíc po březnové inauguraci navštívil Kyjev a sešel se s ukrajinským prezidentem Zelenským.

Nalaďme ale i kritickou tóninu. Co byste Pavlovi vytkl?

Kritičtější jsem občas k formě některých vystoupení. Myslím, že to byl projev k svátečnímu 28. říjnu, který se mně po formální stránce zdál poměrně rozvláčný a bez jiskry.

Jiskru má, alespoň podle některých módních kritiků, první dáma Eva Pavlová. Jak vnímáte její působení očima politologa?

Eva Pavlová se podle mého názoru ve své nové roli teprve hledá, byť už zahájila aktivity, které zpravidla od prvních dam očekáváme, zejména charitativní činnost. Každopádně velmi často je vidět po boku manžela – ten ji i často zmiňuje ve svých projevech – což je jedna z viditelných proměn mediálního obrazu současného prezidentského páru oproti manželům Zemanovým.

To jste mi „naběhl“ na srovnání Zemanovy a Pavlovy éry. Něco je viditelné, třeba kultivovanost projevu, některé aspekty mohou být veřejnosti neviditelné. Co je možné zmínit?

Jistě, kultivovanost projevu je asi ta první významná a viditelná změna, které si běžný člověk všimne. Byť chápu, že někomu naopak mohlo imponovat, když minulý prezident v projevech při různých příležitostech sem tam někoho urazil, rozhodně tím ale k utlumování společenského napětí nepřispíval. A je evidentní i Pavlova větší civilnost pojetí úřadu a role prezidenta. To je ta věc, která nemusí být vidět na první pohled, ale třeba v takových detailech, že po poskytnutí rozhovoru pro médium odchází naprosto přirozeně a civilně, dalo by se říci až nenápadně, přes nádvoří Pražského hradu.

Mimochodem, jak vnímáte, že kontroverzní působení Zemanových lidí v čele s kancléřem Vratislavem Mynářem víceméně vyšumělo? Část veřejnosti možná očekávala, že dojde k vyskladnění kostlivců ze skříně.

Myslím, že ty kauzy ještě nejsou zcela uzavřeny. Tady mohu vycházet jen z veřejných informací, které nejsou vždy úplné, protože často ani nemohou být úplné. Například pokud Nejvyšší kontrolní úřad shledá při nějaké kontrole, že mohlo dojít k trestnému činu, tak svoje závěry nezveřejňuje hned, protože by tím mohl narušit práci orgánů činných v trestním řízení. A prověřování ze strany policie či státního zastupitelství může trvat řadu měsíců. Takže v tomto myslím ještě nebylo zveřejněno ani nemohlo být zveřejněno vše.

Mynářovu kancléřskou pozici pro Petra Pavla vykonávala Jana Vohralíková, kterou brzy nahradí Milan Vašina (více v boxu). Jaký názor máte na personální složení prezidentova týmu?

Do vnitřních útrob Hradu nevidím a nechci se příliš opírat o to, co všechno se o personálních sporech na Hradě píše v médiích. Pokud něco hodnotit mohu, je to obsazení těch nejviditelnějších pozic, které spoluvytvářejí odborné zázemí pro prezidentovo rozhodování v domácí či zahraniční politice, tedy zejména pozic ředitelů vnitropolitického a zahraničněpolitického odboru. A v jejich případě měl myslím prezident při výběru šťastnou ruku.

Co očekáváte od Petra Pavla během následujících let mandátu?

Velkou zatěžkávací zkouškou pro prezidenta bude jeho role při sestavování nové vlády po sněmovních volbách v roce 2025. To je jedna z klíčových prezidentských pravomocí a žádný prezident si nenechal ujít příležitost vystupovat při sestavování vlády aktivně. Z profesního hlediska mě tedy bude z kroků, jež prezidenta čekají, tento asi zajímat nejvíce.

Milan Vašina, budoucí kancléř prezidenta Petra Pavla

Nový kancléř V čele Kanceláře prezidenta republiky dojde k personální změně. Jana Vohralíková skončí k 15. únoru, nahradí ji Milan Vašina (na fotce).

Vašina byl v minulosti generálním ředitelem české a slovenské pobočky operátora T-Mobile, aktuálně působil coby výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu.

Akční a prozápadní prezident Petr Pavel se ujal funkce po inauguraci ve čtvrtek 9. března.

Prezident postupně výrazně obměnil Ústavní soud, jmenoval několik ministrů, rozdal prvních 62 vyznamenání.

Dosud Pavel stihl navštívit všechny sousední země. Dále Ukrajinu, kde byl na konci dubna společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, summit NATO ve Vilniusu, zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, Evropský parlament, Itálii či Francii. Naposled v polovině letošního ledna vyrazil do Izraele, který bojuje v Pásmu Gazy s hnutím Hamás považovaným za teroristickou organizaci, a následně do Kataru. V polovině roku také přivítal Volodymyra Zelenského v Česku.

Krátce po nástupu do funkce Pavel podepsal spornou vládní předlohu o snížení červnové valorizace důchodů. Hnutí ANO ji následně napadlo u Ústavního soudu, jenž svůj verdikt sdělil ve středu.