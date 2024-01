Vývoj nové karetní hry? Výstup z komfortní zóny, který může trvat i týdny

Na vysoké škole se účastnil školního projektu, ve kterém měl vymyslet něco, co na českém trhu ještě není. Vznikla hra, jejíž inspirací byla podobná zábava známá jako Pravda nebo úkol.

Hráči ale skrze speciální karty komunikují s cizími lidmi a vychází tak z komfortní zóny, což bylo Štablovým záměrem.

„Žijeme v rychlé době a někdy je potřeba uvědomit si, že interakce s cizími lidmi není úplně od věci a dokáže nám to otevřít více pohled na svět,“ konstatuje Štabla. Jak celý projet vznikal, kam se hra nejvíce hodí nebo jak se hraje, vysvětlil vysokoškolák pro deník Metro.

V čem hra spočívá?

Hráči si rozdělí karty rovným dílem, sepíší spolu, jak dlouho budou hrát, a pak by vždy měli mít u sebe pár vybraných karet ze svého balíčku. Poté, když spolu hráči tráví čas, může kdykoli jeden z nich zahrát kartu proti svému spoluhráči, který výzvu musí splnit. Díky tomu si společně vytvoří nové zážitky a vzpomínky.

Kam se hra nejvíce hodí?

Úplně kamkoli. Především do větších měst. Osobně jsem část hry s kamarádem hrál i v zahraničí, a je ještě větší sranda plnit úkoly s cizinci.

Jak celý projekt vznikal?

Ve škole jsme byli rozdělení do týmů dle přijímacího řízení a v týmu jsme podnikali pod vlastním družstvem. Celá hra mi prošla rukama od A do Z. Webové stránky, grafická práce, vyjednávání až po odesílání hry k hráčům.

Co pro vás při vymýšlení bylo nejtěžší?

Rozhodně to byly jednotlivé úkoly a výzvy. Jsou totiž tvořeny pro přátele a za každou kartou jsme se snažili mít přidanou hodnotu buď nové vzpomínky, nebo poznání spoluhráče.

Kde berete inspiraci?

Jedním z hlavních inspirátorů byla všude známá hra Pravda nebo úkol. Další inspiraci nabírám ve svém školním týmu, kde společně sdílíme zkušenosti z podnikání a vedeme dialog. Při vzniku hry jsem například s týmem brainstormoval, co do hry zapojit, a co naopak ne.

Plánujete už další projekty?

Uvidíme podle úspěchu prvního vydání. Ale máme připravená i další odlišná témata hry s cílem vytvořit nové zážitky.