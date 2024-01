Nové centrum pomůže zneužitým ženám. Nabízí krizový pokoj i intervence bez objednání

Užitečné informace Centrum Port najdete na adrese Břevnovská 1692/6, 169 00 Praha 6.

Jak se objednat? Telefonicky na čísle 608 22 22 77 každý všední den od 9 do 15 hodin, e-mailem na poradna@profem.cz.

Krizová intervence je možná bez objednání. A to v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 15 hodin.

K využití služeb centra Port nejsou potřeba žádné žádanky. Většinu služeb je možné využít také anonymně.

Krizový pokoj nabízí prostor ke stabilizaci klientky, a to až na sedm nocí.