Den architektury otevře památky

Podílí se s vámi babička na nějakých projektech nebo si k ní chodíte pro radu?

Babička aktivně pracovala do svých asi 85 let, ale posledních pár let už téměř neprojektuje. V tomto věku se špatně získávají zakázky… Ne- ustále ale vymýšlí drobné opravy a rekonstrukce na vlastním domě, popřípadě na své chalupě. Zároveň samozřejmě spolupracuje s ateliérem Alfa na studiích pro Thermal, ambasádu, Kotvu atd. Studuju teorii umění, atak spíše než abych za ní chodila pro radu, se babičky vyptávám na dobu, kdy pracovala nebo jak o svých projektech přemýšlela. O svých domech ráda mluví, ačkoli o nich přemýšlí velmi technicky. Občas z ní ale vypadne i nějaká vzpomínka na kamarády či rodinu. Tyto její vzpomínky jsou pro mě velmi cenné, protože jich je pomálu.



Jak se situace okolo hotelu Thermal vyvíjí?

Je velmi složitá a neustále se proměňuje. V současné chvíli se čeká, až Thermal připraví projekty na rekonstrukci hotelu, které by následně měla moje babička schválit, na základě svých autorských práv. Co se bazénu týče, Thermal teď komunikuje s místní organizací PROTEBE, která by si kavárnu u bazénu pronajala a udělala tam designové centrum. Bazén by snad měl být rekonstruován a sloužit k tréninkům. Dokud není nic hotové, může se situace ještě několikrát obrátit.



V sobotu v 10 hodin začíná prohlídka kulturního domu v Jihlavě s Marií a Janem Kordovskými, vnoučaty manželů Machoninových.



Nejznámější stavby Machoninových jsou OD Kotva (na snímku), DBK v Praze, hotel Thermal v Karlových Varech, KD Jihlava a budova velvyslanectví ČSSR v Berlíně.



V rámci Dne architektury chystáte prohlídku KD v Jihlavě, který navrhli vaši prarodiče.

Sejdeme se před domem a nejprve si prohlédneme jeho exteriéry a interiéry. Je tu divadlo, lidé uvidí estrádní sál, provaziště nebo technické zázemí. Nakonec se promítne krátký film ze stavby domu. Ještě jsem ho neviděla, tak i na to se dost těším. Je na něm prý i babička s dědou při otevření. Na komentovaných procházkách mám ráda, že se můžete na známé prostředí podívat jiným pohledem.



Čím se liší kulturní dům v Jihlavě od jejich další tvorby?

Kulturní dům v Jihlavě je oproti pozdějším projektům mých prarodičů ještě poměrně „uhlazený“ - není tak divoký, jako například OD Kotva nebo ČS ambasáda v Berlíně. V 50. letech, kdy dům v Jihlavě Machoninovi vysoutěžili, byli architekti režimem nuceni stavět ve stylu tzv. socialistického realismu a nebylo tak jednoduché v projektech vymyslet něco vlastního, moderního. Přesto je na té jihlavské stavbě vidět přeměna stylu po roce 1958, rebelie proti pravidlům nebo předtucha jejich budoucího stylu. Výsledek není vzdálený od tzv. moderního klasicismu, který se stavěl i jinde v Evropě. Nejvíce je to poznat na interiérech, které jsou už přímo ovlivněné bruselským Expem 58, kde děda dělal stavební dozor a kde stejně jako celá jeho generace prozřel při setkání se skutečně moderní architekturou západu. Nábytek a zařízení obecně bylo vymyšleno přímo pro DKO Jihlava a prarodiče už zde používají výrazné barvy - tak jako to budou mnohem důrazněji dělat později, v 60. letech.



Možná někomu přijde brutalismus v architektuře monstrózní, ale má svoje kouzlo. Co oceňujete na stavbách vašich prarodičů?

Na stavbách svých prarodičů oceňuji odvahu, s jakou vstupovaly do svého prostředí, aniž by ho nějak zásadně narušily. Ačkoliv se to nezdá, ty domy jsou urbanisticky velmi promyšlené tak, aby do svého prostředí zapadly, ale zároveň ho ozvláštnily kvalitní architekturou, co je vidět. Nejraději to mám u OD Kotva. Ačkoliv má velkou obchodní plochu, je protkána do ulic Starého města jako včelí úl a nijak zásadně ho nenarušuje. Zároveň má několik úrovní, zapuštěné přízemí, terasy. Ten dům je velmi versatilní. Není to velký šedivý kvádr ověšený reklamou, tak jako všechna ostatní obchodní centra. S tím souvisí i vynalézavost, co se týče materiálů nebo technických řešení. Prarodiče měli možnost strávit roky tím, že se zabývali každým detailem. Zároveň dokázali ve svých realizacích aplikovat kvalitní materiály, které nestárnou a nevycházejí z módy. Ty domy jsou extrémně promyšlené, vzdušné a nadčasové. Akorát si to v nich člověk musí najít pod nánosy porevolučních rekonstrukcí.



Funguje ještě ateliér Alfa, který zakládala vaše babička roku 1991? Dívala jsem se na internetu, ale vlastní stránky jsem nenašla.

Atelier Alfa existuje, ačkoliv už aktivně nevyhledává nové zakázky. Stará se zejména o již existující stavby mých prarodičů a jejich rekonstrukce.