Do soutěže Česko se hýbe se přihlásil rekordní počet dětí

V poslední době se často říká, že se děti málo hýbou a přibývají ty obézní. Změnit to chce Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, který je motivuje k lepšímu životnímu stylu zábavními sportovními aktivitami.

„Není pravda, že se děti nechtějí hýbat, jen je třeba je k pohybu náležitou formou motivovat,“ uvedla Jitka Literová, ředitelka zmíněné soutěže. Právě tomuto projektu se daří v dětech budovat lásku k pohybu, o čemž svědčí především to, že se letos koná už pátý ročník a zúčastní se jej rekordní počet závodníků.

Celorepubliková soutěž týmových skladeb Česko se hýbe ve školách plných zdraví je určena mateřským, základním a středním školám či školním klubům včetně dalších školních, volnočasově aktivních skupin.

„Formou pohybu a tance chceme v otevřené soutěži motivovat děti a mládež různých věkových kategorií od 5 do 18 let k fyzické aktivitě. Jsme rádi, že si soutěž získává větší a větší podporu z řad učitelů, kteří s dětmi po celý rok nacvičují pohybové skladby různých žánrů. Děti se baví, hýbou, a přesně to je naším cílem,“ dodává Literová.

Každý rok od ledna do května tak mohou diváci během osmi postupových kol probíhajících po celé ČR zhlédnout stovky skladeb, ve kterých své dovednosti předvádí tisíce účastníků – nejmenší děti i teenageři, pohybově zdatné i ty méně, a dokonce i handicapovaní. „Počet závodníků každým rokem roste. Letos prošlo celou jarní sezonou a všemi osmi soutěžními postupovými koly 3656 dětí. Ve finále 2. června v Brně se utkají dva tisíce závodníků z celé republiky ve 191 skladbách. Atmosféra bude jistě skvělá, a to jak na pódiu, tak v hledišti, protože výkony jsou mnohdy emotivní,“ zve Literová.