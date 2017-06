Dostupnost zdravotní péče bude klesat, tvrdí asociace

Lidem se zatím dostává kvalitní zdravotní péče. Převážně pozitivní vnímání českého zdravotnictví potvrzují výsledky aktuálního průzkumu veřejného mínění Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Podle něj téměř polovina Čechů (konkrétně 48 procent) vnímá české zdravotnictví coby přinejmenším stejně kvalitní jako zdravotnictví v okolních vyspělých zemích. Anebo dokonce lepší.



Platy sester se zvýší o 2000 korun Polepšit by si měly zdravotní sestry pracující v lůžkových zdravotnických zařízeních v třísměnném nebo nepřetržitém provozu. Navýšení se bude týkat asi 43 tisíc lidí. Plat se jim zvýší o 2000 korun hrubého.

Průměrný plat sester je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28 500 korun. Ministerstvem přímo zřizovaná zařízení dostanou peníze automaticky, jiní zřizovatelé o ně musejí požádat prostřednictvím krajů. České zdravotnictví se potýká s akutním nedostatkem sester u lůžek. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka jich chybí dva až čtyři tisíce. Přesné počty nelékařských zdravotních pracovníků ale resort nezná. Jejich registr by měl být spuštěn v únoru příštího roku. V plánu je podle ministerstva také další navýšení platů ve zdravotnictví.

Podle Pavla Vepřeka, experta na fungování zdravotnických systémů, ale bude spokojenosti ubývat. „Vzhledem k nastavení systému je až zázrak, že jsou lidé stále relativně spokojení. V Česku je nadbytek akutních lůžek a ambulantních specialistů, zato nedostatek lůžek následné péče. Dostupnost léčby se kvůli úsporám omezuje více či méně transparentními způsoby místo toho, aby byla jasně nastavena jednotná pravidla pro posuzování efektivity zdravotnických technologií včetně přístrojů a léků,“ říká Vepřek, který je také zakladatel platformy Zdravotnictví 2.0.

Podle dalších expertů je problémů ve zdravotnictví ještě více. „Pozitivní na současném stavu je to, že se více pacientů dostává k nejmodernější léčbě, třebaže se stále nemůžeme srovnávat třeba s ­Německem,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických společností Jakub Dvořáček.

„Bohužel se v poslední době v Česku prakticky zaseklo vpouštění nových léků do systému. Rozevírají se tak nůžky mezi tím, jaká léčba byla schválena na evropské úrovni jako bezpečná a účinná, a co reálně mají k­dispozici čeští pacienti,“ myslí si Dvořáček.

Průzkum

Šedesátčtyři procent respondentů by si přálo jakékoliv ušetřené prostředky ve zdravotnictví investovat předně do zlepšení a ­zvýšení dostupnosti péče. Ukázal to aktuální průzkum Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Lidé by si podle něj také přáli, aby se peníze investovaly hlavně do zařízení a budov nemocnic (18 procent) či platů (9 procent). Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů.