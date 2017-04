Kufry na letišti budou moct otevřít i násilím

Zamykáte si svůj kufr, když jedete na dovolenou? Možná vám to bude k ničemu. Letiště Praha totiž od května plánuje kontrolu stop po výbušninách uvnitř zavazadel, a to i těch už odbavených do nákladního prostoru letadla.



Nově tak budou moci pracovníci letiště zavazadlo otevřít a ­zkontrolovat­ jeho obsah. Tato novinka je dalším krokem, který má zvýšit bezpečnost cestujících.



„Kontrola stop po výbušninách není na letištích nic nového, ve světě se používá již desítky let. Abychom se mohli srovnávat s nejbezpečnějšími letišti Evropy, je potřeba bezpečnostní opatření neustále zlepšovat a reagovat na aktuální situaci,“ vysvětluje Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha, jenž je odpovědný za bezpečnost.



Cestující už tyto kontroly znají nejen z amerických, ale i evropských letišť. Aby mohl tento postup fungovat i na pražském, vzniklo zde nové zabezpečené stanoviště s kamerovým systémem a technickým vybavením.



Vlastní kontrola probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. Celý proces bude probíhat na specializovaném pracovišti pod stálým dohledem kamer a ke každé kontrole bude vedena přesná evidence.



„Otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a znovuuzavření zavazadla trvá okolo deseti minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Odbavení a bezpečnostní kontroly osob se tedy tento postup nijak nedotkne,“ popisuje Špaček a dodává: „V současném provozu takto namátkou či cíleně zkontrolujeme desítky zavazadel denně.“



Pokud bude kufr otevřen, pozná to cestující podle pásky s upozorněním, kterou bude zapečetěno. Uvnitř zavazadla najde zprávu o kontrole.



„Věříme, že poškozených kufrů bude co nejméně, a že tak cestujícím tato novinka nezpůsobí žádné komplikace při cestě,“ dodává mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.