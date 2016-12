Babičku nebrat! Teď se čtou Lichožrouti a Poseroutka

Ach jo. Ta mládež. Už vůbec nečte.... Tohle klišé se říká často, ale není vůbec pravda. Mládež totiž chodí do knihoven čím dál více. „Takovými návštěvníky jsou typicky studenti, kterým stačí přístup na internet, židle, teplo a ticho, nebo děti, které v ­knihovně tráví čas mezi vyučováním a kroužky či s ­kamarády po škole,“ říká Lenka Hanzlíková, mluvčí Městské knihovny v Praze. V ­ní mělo loni čtenářský průkaz 31 tisíc dětí do 15 let.

Děti číst chtějí. Tlusté knížky je ale odrazují Tři z pěti dětí čteníbaví. Tvrdí to výzkum s názvem České děti jako čtenáři. Zúčastnilo se ho přes 500 respondentů.

Děti v 1.–3. třídě si vybírají knížky na základě vizuálního vjemu – důležitá jsou velká písmena, obrázky, tloušťka knih (tlusté knížky děti odrazují) a­ obálka včetně titulu. Ačkoliv počet stran je pro děti důvod, proč po knize nesáhnou, mezi nejčtenějšími knihami dětí ve věku 9–14 let jsou série Harryho Pottera a­ sága Stmívání. Mladší děti spíš zajímají Deník malého poseroutky, Čtyřlístek nebo Děti z Bullerbynu – tato kniha patří také k těm, ke kterým se děti dokonce vracejí.

Zájem o dětskou literaturu potvrzují i data Svazu knihovníků. Podle nich je vůbec nejpůjčovanější zahraniční knihou Deník malého poseroutky.

Hlad po literatuře pro děti hlásí i knihkupectví. „Tituly dětské literatury se řadí k nejprodávanějším celoročně, nejen v období před Vánocemi. To vědí i nakladatelé, proto na knižní trh vysílají každoročně velké množství knih pro děti všeho věku,“ říká mluvčí knihkupectví Palác knih Luxor Petr Šašek.

Kvalita není kvantita. „Obecně se vydává stále více titulů, tedy i dětských. Zda je to dobré, je jiná otázka – v té záplavě se dobrý titul snadno ztratí,“ říká Petra Frindová z­ knižního velkoobchodu Kosmas.

S knihami je to jako s hračkami. Žádané jsou ty, které jsou fenoménem. „V přehledu nejpůjčovanějších knih za poslední půlrok se objevují na prvních příčkách Simpsonovi, Můj milý deníčku a Angry birds,“ potvrzuje Hanzlíková. „Za český fenomén lze pokládat například knihy o lichožroutech, který letos posílilo i uvedení stejnojmenného filmu do kin,“ doplňuje Šašek.

V literatuře se ale objevují i­ nestárnoucí stálice. Jde například o knihy Astrid Lindgrenové či Václava Čtvrtka.

Výčet nejčtenějších knih nemálo ovlivňují také školní seznamy povinné literatury. V ­těch ale někdy figurují knihy, které tam nepatří. „Babička od Boženy Němcové je podle mě hluboko zakořeněný mýtus a­ omyl českého školství, že to kdy byla kniha pro děti,“ jmenuje příklad Hanzlíková.