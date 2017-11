Pevnou linku má dnes už jenom desetina Čechů

Na sto Čechů starších šesti let připadalo v roce 2014, ze kdy je možné získat poslední data, přesně 98 mobilních telefonů. Znamená to, že mobilní telefon vlastní v Česku prakticky každý, a to i v domácnostech s nejnižšími příjmy. Ve skupině dvaceti procent Čechů s nejnižšími příjmy přitom připadalo na 100 obyvatel přesně 89 mobilních telefonů.



Kde jsme, co děláme. Mobil prozradí téměř všechno Co o nás operátor vlastně ví a jaké informace je povinen ukládat? Jsou to hlavně provozní údaje. To ale jsou prakticky všechny údaje zpracované při volání, esemeskování a dalším použití mobilního telefonu v síti daného operátora. Jde o takzvané lokalizační údaje, které určují zeměpisnou polohu našeho zařízení. Tu lze zjistit z polohy nejbližších vysílačů, na které je uživatel telefonu připojen, nebo kde se všude pohybuje, i když právě nekomunikuje. Samotný obsah krátkých textových zpráv operátor neuchovává. Při využití patřičných nástrojů mohou operátoři odhadnout ekonomickou situaci, zdravotní stav, pohyb, chování a další zájmy jednotlivce. To vše se dá analyzovat ze způsobu použití mobilních služeb. Z kombinace zdánlivě obecných dat, jako je geolokace nebo historie internetového prohlížeče, je možné složit také velice podrobný obraz jednotlivce včetně tak citlivých informací, jako třeba jestli pravidelně odjíždí do zahraničí.Analýza dat je klíčem pro optimalizaci služeb a nabídek, které pak majiteli mobilu přicházejí.

„Pokud jste si snad mysleli, že jsou dnes ještě mladí lidé mobilnější než starší generace, čísla vám tuto myšlenku spolehlivě vyvrátí,“ uvádějí autoři projektu Česko v datech, kteří statistiku pro deník Metro zpracovali. Na stovku důchodců v roce 2014 připadalo 96 mobilních telefonů, což opět znamená, že mobil měl prakticky každý senior.

Pevné linky v tuzemsku naopak s rozmachem mobilní sítě pomalu vymírají. V roce 2014 jich přežívalo zhruba 1,9 milionu. Tehdy se jednalo o milion v klasické pevné síti takzvané PSTN a více než 850 tisíc přes datové připojení, takzvané VoIP. Počet klasických pevných linek u nás konstantně klesá od roku 2002. Tehdy jich existovalo na 3,7 milionu, do roku 2014 jejich počet klesl téměř na čtvrtinu.

„Počet domácností s pevnou linkou kulminoval kolem roku 1998,“ porovnává čísla Martin Bohuslav z analytické firmy Deloitte. Tehdy mělo v bytě telefon přes 75 procent domácností. Jejich počet klesl do roku 2014 na zhruba 20 procent. Do roku 2015 pak počet českých domácností s pevnou linkou klesl na jen o málo více než desetinu, přesně 13 procent, což je nejméně z celé EU.

„Podobně jsou na tom třeba na Slovensku a v Polsku, naopak v sousedním Německu má pevnou linku stále ještě asi 85 procent domácností,“ vypočítává Bohuslav. Pomalejším tempem u nás počty pevných linek klesají pouze v případě domácností důchodců. Ale i ti měli v roce 2014 zapojenou pevnou linku jen asi v 25 procentech.

Počty telefonů v domácnostech by si nejspíš dokázala tipnout většina z nás. Kolik mezi Čechy ve skutečnosti koluje aktivních SIM karet, to je tvrdší oříšek. V roce 2014 jich Češi vlastnili 13,5 milionu, na každých 100 obyvatel tedy připadalo 128 karet. Překvapivě to bylo méně než o dva roky dříve. Tehdy mezi Čechy kolovalo téměř 14,5 milionu SIM karet. Každý Čech, včetně nemluvňat, měl tedy 1,37 SIM karty.