Pokuty za kouření se odkládají o 90 dnů

„My tady budeme samo sebou kouřit dál.“ Taková slova se drala z úst štamgastům, kteří včera vyrazili na „jedno“ do Pivnice U Anděla v Lidické ulici v Praze. Ačkoliv se nové nařízení, které ode dneška zakazuje kuřákům zapálit si cigaretu také uvnitř restaurace, nelíbí ani hospodskému, který sám kouří, popelníky nejspíš ze stolů nakonec oficiálně posbírá.

Pozor na alkohol - Takzvaný protikuřácký zákon kromě zákazu kouření nařizuje i další věci. Pozornost budí zejména nová omezení prodeje alkoholu.

- Zákon například zakazuje prodej alkoholu na akcích určených převážně pro děti. - Na sportovních akcích se nebude smět prodávat „tvrdý“ alkohol. - Pokud jste už „pod vlivem“, správně by vám barman neměl prodat další alkohol. - Cigarety a alkohol už také nebude možné koupit v prodejních automatech. - Ode dneška je také zakázaný prodej alkoholu v dopravních prostředcích kromě dálkových a zájezdových spojů a při takzvaných nostalgických nebo historických jízdách a při jízdách na objednávku. - Zákon také vymezuje sankce. Za prodej alkoholu osobě mladší 18 let hrozí pokuta 150 tisíc korun, za prodej dětem pod 15 let 300 tisíc korun a zákaz činnosti na dva roky.

„Je to omezování svobodnýho podnikání, ale co naděláte. Nechci si dělat problémy,“ kontruje názor zákazníků hospodský. Se změnou je o něco více smířený nekuřácký majitel Šenkýrny Hlubina. Podle jeho slov zákon dodrží, protože musí. Nechce totiž platit pokutu. Pokud by se totiž v jeho podniku kouřilo a ­on by nevyzval zákazníky, aby přestali, hned by mohl dostat pokutu. „Ta může být až padesát tisíc korun,“ varuje Štěpánka Čechová, tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví.



Ačkoliv zákon platí už ode dneška, sankcí se hospody zatím bát nemusí. Pokuty provozovatelům restaurací a ­dalších veřejných prostor, kterých se týká protikuřácký zákon, se budou podle ministerstva zdravotnictví udělovat až za 90 dní, tedy na konci srpna. Restaurace a další provozovatelé mají tento čas na upravení prostor. Uvedlo to včera na tiskové konferenci ministerstvo zdravotnictví. Jinde si ale kuřáci musí dát pozor. Pokud si totiž zapálí v­ místě, kde je to zakázáno, hrozí jim pokuta až pět tisíc korun.

Seznam míst, kde je nově kouření zakázané, je dlouhý, jmenujme tak jen pár příkladů: dětská hřiště, zastávky, stadiony a kulturní centra, divadla, kina či zoologické zahrady. Zákaz se ale nevztahuje na předzahrádky hospod a restaurací. Tato místa ale musí být označena jako prostor pro kouření. Zákon je v některých případech benevolentní k elektronickým cigaretám. Těch se totiž zákaz netýká v místech, kde se konzumuje alkohol či jídlo.

Řada měst se obává, že s novým zákonem v ulicích přibude nedopalků a zvýší se rušení nočního klidu. Toho se obávají hlavně v centru Prahy. „Cílené kontroly kvůli zahájení platnosti protikuřáckého zákona neplánujeme. Budeme ale pochopitelně reagovat na případná oznámení hostů nebo hostinských,“ uvedla Irena Seifertová, mluvčí pražských strážníků. Zákaz kouření v restauracích a na dalších místech přinese podle odborníků snížení počtu infarktů. Pokles by mohl nastat v řádech týdnů.