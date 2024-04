Ředitelem školy se stal městský radní, komise přitom doporučila konkurenta

Koláček nahradí stávající ředitelku Jarmilu Růžičkovou, která odchází do důchodu. O jeho jmenování rozhodla jednomyslně rada města poté, co si oba kandidáty nechala znovu předvolat a chtěla od nich slyšet vizi dalšího směřování školy. Je třeba uvést, že Koláček se hlasování neúčastnil a zavázal se, že na příštím zastupitelstvu na post radního rezignuje a zůstane pouze zastupitelem.

„Pan Koláček byl suverénně lepší, vystupoval jasně, představil silnou vizi,“ tvrdí starosta Milan Fritz (ANO). Připouští, že k vítěznému kandidátovi má lidsky blízko, přátelí se a respektují. „Neznamená to, že by měl u mě výhodu. Sám jsem řekl svým kolegům v radě, ať si oba dva poslechnou a rozhodnou sami.“

Naopak koncepci stávajícího zástupce ředitelky starosta vyčítal, že žádné nové změny nepřináší.

„Jsme prestižní škola, jedna z největších v kraji, dvacet let tu budujeme super kolektiv, což se přenáší i na žáky a rodiče. O naši školu je velký zájem. Nevím, co zásadního bychom měli měnit,“ reagoval Oral. Podle svých slov od začátku cítil, že rada má vybraného svého kandidáta. „Celé to bylo jen takové divadlo,“ řekl zástupce.

Starosta: O řediteli zaměstnanci nerozhodují

Toho v dopise adresovaném radě města podpořila i velká většina zaměstnanců školy. „Odbornost, zkušenosti a také oddanost pana Orala naší škole jsou pro nás zárukou úspěšného vedení, neboť zná školu a její specifika lépe než kdo jiný, z hlediska své dosavadní pozice ví, jak budovat dobré jméno školy a jak udržovat přízeň veřejnosti,“ stojí v dopise.

Podle starosty však byl dopis „nejhorší možnou podporou“. „Zaměstnanci si nemohou volit svého ředitele. Takto to od nich působí, jako by každá změna byla špatně,“ zmínil Fritz. Ten byl jedním z členů odborné komise, která kandidáty posuzovala. Byli v ní také odborníci nominovaní Českou školní inspekcí, městem, zástupce I. ZŠ i ředitel jiné školy z kraje. I když komise upřednostnila Orala, Fritz zdůraznil, že její stanovisko není závazné.

„Má pouze doporučující charakter. Úspěšní byli dva kandidáti, jeden získal víc hlasů. To však není výjimka, v minulosti se stávalo, že ředitelem byl člověk, co byl v konkurzu na druhém místě,“ upozornil starosta.

Jeden z učitelů I. ZŠ, Radek Štěpán, publikoval ještě před rozhodnutím rady na serveru epenize.eu článek, v němž počínání vedení radnice kritizuje. Mimo jiné v něm píše, že Koláček nemá větší zkušenosti se základním školstvím. Uvádí také, že starosta přislíbil, že bude závěry konkurzní komise respektovat.

„To jsou naprosté lži,“ ohradil se Fritz. Ten sice připouští, že jmenování spolustraníka může být vnímané jako politické rozhodnutí, ale nespatřuje v tom problém. „Co mám dělat? Je tu mladý člověk, který má všechny předpoklady pro to, aby tu školu úspěšně vedl, a nedám ho tam jen proto, že je se mnou ve stejné straně?“

Propouštět nechci, ujišťuje budoucí ředitel

Sám Koláček, který v minulosti dělal mimo jiné zástupce ředitele na Střední škole – Centru odborné přípravy technické v Kroměříži řekl, že ho celá situace z lidského hlediska mrzí. Zdůraznil, že se do konkurzu přihlásil v souladu se zákonem a na nikoho v jeho průběhu neútočil.

Jan Koláček (ANO) se stane ředitelem I. ZŠ v Holešově, v městské radě skončí.

„Chápu, že odezva je rozporuplná a že to někteří lidé budou vnímat jako politikum. Nicméně já se na konkurz připravoval několik měsíců a bylo mi řečeno, že moje koncepce má podporu,“ uvedl. „Jde o úspěšnou školu, která ovšem má nějaké rezervy. Cením si a vážím práce stávajících zaměstnanců,“ poznamenal.

Nevnímá to tak, že by se většina zaměstnanců školy stavěla proti němu. „Nemám v plánu propouštění, spolupracovat chci s každým, kdo bude mít zájem. Je to ale o tom, aby mi zaměstnanci podali pomocnou ruku, protože nás čeká důležitá práce,“ doplnil Koláček, který plánuje například zintenzivnit podporu sportovních tříd a propojit je s místním sportovními oddíly.

Zda si Orala ponechá jako svého zástupce, nepotvrdil, ani nevyloučil. Jasno v tom nemá ani Oral. „Lidé se tu obávají, neví, co bude. Zatím jsme nijak nejednali, není to šťastná situace,“ dodal.