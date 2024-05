Autobusy mají od léta zastavovat jen na znamení. Vše nyní závisí na posvěcení magistrátem

„Vypadá to, že ke změně opravdu dojde, a to již příští měsíc, 29. června. Středočeský kraj už to schválil, nyní ještě čekáme na oficiální potvrzení ze strany magistrátu hlavního města,“ říká pro deník Metro mluvčí ROPID Filip Drápal.

Změna by sice mohla přinést úspory pohonných hmot i peněz, nevýhodný by naopak mohl být takový systém pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. O všeobecném odporu pražských cestujících ke změnám nemluvě.

„Chystáme komunikační kampaň, která by měla běžet od června do září, aby tato změna nikomu v metropoli ani Středočeském kraji neunikla. A aby se na ni lidé stačili připravit. I když není to žádná revoluce. Sedmdesát procent autobusových zastávek v Praze a čtyřicet procent ve Středočeském kraji je na znamení už dnes,“ dodává pro Metro Drápal a vysvětluje, že je tedy třeba upozornit cestující, aby vždy před výstupem dali včas znamení řidiči pomocí tlačítek ve vozidle.

„Pro nástup se pro lidi nic nemění, pro zastavení autobusu už dnes nemusí lidé mávat, stačí jen stát viditelně na zastávce. Sjednocení charakteru zastávek se bude týkat jen autobusů a trolejbusů. U tramvají zůstane stejný režim jako dnes, kdy je naprostá většina zastávek stálých a jen malá část je na znamení,“ doplňuje pro deník Metro Drápal.

Plány na sjednocení režimu zastávek měli zástupci hlavního města a organizátora dopravy v plánu již před pěti lety. Záměr byl tehdy již předschválen magistrátním výborem pro dopravu, přes politické vedení hlavního města však neprošel. „Na základě oprávněných argumentů, které mi sdělil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, s návrhem zastávek na znamení v hlavním městě zásadně nesouhlasím,“ nechal se tehdy například slyšet zastupitel Jiří Pospíšil.